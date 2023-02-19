"Влюбленность": объявлена причина развода Николаева и Проскуряковой

Игорю Николаеву не терпится отдаться новым чувствам.

В семье Игоря Николаева не все гладко. В СМИ уже достаточно продолжительное время муссируются слухи о разводе композитора с женой.

Масла в огонь подлил и тот факт, что соседка звездной четы буквально попала под горячую руку Юлии. Женщины вдрызг разругались из-за сущей мелочи – парковочного места, поэтому оппонентка Проскуряковой уверена, что та лишь выплеснула наружу скопившееся внутри недовольство.

А если добавить к этому те взгляды, которые Игорь Николаев бросал на свою бывшую жену Наташу Королеву на одном из новогодних шоу... Картина выходит совсем грустной, уверены пользователи Сети.

В том, что Николаева и Проскурякову в ближайшее время ожидает развод, уверена и участница шоу "Битва экстрасенсов" Алена Орлова. В ходе ее беседы с журналистами портала Blitz+ была объявлена возможная причина развода Николаева и Проскуряковой.

Экстрасенс поведала о том, что инфаркт сразил музыканта именно по причине семейных проблем и внутренних переживаний. Игорь Николаев, уверяет эзотерик, сомневается в силе чувств, испытываемых к жене. Поэтому композитор, как только восстановится, захочет полностью изменить свою жизнь: и профессиональную, и личную.

"Для творчества ему нужен какой-то особый эмоциональный толчок, влюбленность. Для него любовь — это пища, творческий подъем. У него крылья сейчас упали. Ему необходима новая путеводная звезда", – поразмышляла экстрасенс о состоянии Игоря Николаева.