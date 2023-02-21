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Вторник 21 февраля

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"Деньги закончились": погнанного с экранов Урганта пустили к "кормушке"

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Спустя год после исчезновения Иван Ургант возвращается.

Практически год назад любимая телезрителями программа "Вечерний Ургант" перестала выходить на Первом канале. Поклонники формата и ведущего Ивана Урганта уже было отчаялись, но тут замелькала надежда. В социальных сетях мужчина намекнул на возвращение, сообщает телеканал "360".

Ранее ходили слухи, будто бы погнанного с экранов Урганта больше не стоит ждать в родной стране. Однако друзья и близкие утверждают, что ведущий большую часть года провел все-таки в России. Даже отец Ивана Андрей Ургант рассказывал о передвижениях сына. Возможно, он зарабатывал корпоративами и частным мероприятиями.

Как отмечает "Царьград", Иван появился на фотографии с бейджем программы "Вечерний Ургант" и на фоне офиса. Можно предположить, что Урганта пустили обратно к "кормушке"-телеэфиру. А может быть, зрителей ждет совершенно новая платформа. "Люблю, когда вся команда в сборе", – цитирует шоумена ОСН.

Нашлись и те, кому возвращение Ивана Урганта не пришлось по душе. Все-таки в его микроблоге еще есть зрители, которые оценивают ведущего по национальности или другим убеждениям. Они поспешили поделиться своим мнением.

"А что, в Тель-Авиве не взяли на работу? Или деньги кончились", — написал задетый фотографией неизвестный подписчик Ивана Урганта.

21 февраля 2023, 10:40
Иван Ургант. Фото: Комсомольская правда/ Global Look Press/ Globallookpress.com
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