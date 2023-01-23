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Вышла замуж в США, поселилась в деревне, стремительно похудела: как живет ведущая Ольга Шелест

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Звезда старается оберегать свое счастье от чужих глаз
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Сегодня, 23 января, знаменитая ведущая Ольга Шелест отмечает день рождения. К своим 46 годам она добилась больших успехов в карьере и полюбилась миллионам зрителям. Если о своем творчестве звезда говорит с большим удовольствием, то с частной жизнью все иначе. Ольга всегда тщательно оберегает личное пространство от публики и редко делится самым сокровенным. Некоторые даже не догадываются, как она живет за пределами камер.

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Ольга Шелест проявляла творческие способности уже с ранних лет. В детстве будущая знаменитость увлекалась рисованием и посещала художественную школу, а к старшим классам решила связать жизнь с актерством. Родители не поддержали затею Ольги, но ее это не остановило. После окончания учебы она уехала в Москву, чтобы поступить во ВГИК. Однако к моменту ее переезда вступительные экзамены уже закончились.

Несмотря на неудачу, Шелест не опустила руки. Она осталась в столице, поступила в Гуманитарный институт телевидения и радиовещания и уже на первом курсе начала карьеру ведущей. Первые несколько лет Ольга активно работала в молодежных проектах, а в 1999 году в ее профессиональном пути случился новый поворот. Шелест начала вести передачу "Бодрое утро", которая прославила ее на всю страну.

Счастье в личной жизни знаменитость обрела еще на заре карьеры. В 1997 году, работая на канале MTV, она встретила своего будущего мужа – телепродюсера Алексея Тишкина. Влюбленные много лет жили в фактическом браке и не спешили ставить штамп в паспорте. Но все изменилось в 2013 году, когда Ольга впервые забеременела. Тогда влюбленные спонтанно зарегистрировали свой брак в США.

Сейчас супруги воспитывают двоих дочерей: девятилетнюю Музу и семилетнюю Айрис. Девочки появились на свет в Америке и имеют двойное гражданство. Ольга Шелест редко рассказывает о личной жизни и тщательно оберегает близких от любопытных глаз. Несколько лет назад телеведущая перебралась за город вместе с семьей и поселилась в деревне в Одинцовском районе по соседству с Иваном Ургантом.

Последние годы Ольга Шелест удивляет поклонников не только новыми интересными проектами, но и внешними изменениями. В 2020 году знаменитость предстала перед публикой заметно постройневшей. По признанию ведущей, причиной стремительного похудения стал отказ от сахара. Звезда исключила сладкое из рациона ради своего здоровья и потеряла около семи килограммов за два месяца.

Ольга Шелест. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 23 января 2023, 17:00 Источник: Kleo.ru ✓ Надежный источник
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