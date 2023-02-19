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Шоу-бизнес
“Похороны”: стало известно об уходе Константина Богомолова

“Похороны”: стало известно об уходе Константина Богомолова

Муж Ксении Собчак не жалел себя.
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Режиссер Константин Богомолов добился успеха на театральном поприще и нашел своего зрителя, несмотря на жесткую критику оппонентов. Многочисленная армия поклонников запомнила супруга Ксении Собчак как талантливого профессионала, который вдохновлял публику по зову сердца.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

За 47 лет жизни он оставил след и в российском кинематографе. Сериал "Содержанки" под крылом Константина Богомолова произвел настоящий фурор. Однако после первого сезона режиссер ушел с должности и предоставил развитие проекта другим людям.

Недавно на экраны вышла уже четвертая часть "Содержанок", но далеко не всем пришлась по душе. Публика заявила, что начало сериала было гораздо лучше. В личном блоге Дарьи Мороз начались бурные обсуждения: уход Константина Богомолова сочли точкой невозврата.

"Не зацепило", "Очень затянуто, уже не то", "Как белые похороны, все не естественно", "Интересным был только первый сезон, в котором были смыслы и стиль", — выразились пользователи Сети.

Напомним, муж Ксении Собчак официально представил сериал "Содержанки" 7 марта 2019 года. Тогда эта режиссерская работа получила массу одобрительных отзывов. Константин Богомолов уступил место режиссера, поскольку его назначили худруком Театра на Малой Бронной — времени для кино не осталось.

Константин Богомолов. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 19 февраля 2023, 11:53 Источник: Социальные сети • Требует проверки
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