“Похороны”: стало известно об уходе Константина Богомолова

Муж Ксении Собчак не жалел себя.

Режиссер Константин Богомолов добился успеха на театральном поприще и нашел своего зрителя, несмотря на жесткую критику оппонентов. Многочисленная армия поклонников запомнила супруга Ксении Собчак как талантливого профессионала, который вдохновлял публику по зову сердца.

За 47 лет жизни он оставил след и в российском кинематографе. Сериал "Содержанки" под крылом Константина Богомолова произвел настоящий фурор. Однако после первого сезона режиссер ушел с должности и предоставил развитие проекта другим людям.

Недавно на экраны вышла уже четвертая часть "Содержанок", но далеко не всем пришлась по душе. Публика заявила, что начало сериала было гораздо лучше. В личном блоге Дарьи Мороз начались бурные обсуждения: уход Константина Богомолова сочли точкой невозврата.

"Не зацепило", "Очень затянуто, уже не то", "Как белые похороны, все не естественно", "Интересным был только первый сезон, в котором были смыслы и стиль", — выразились пользователи Сети.

Напомним, муж Ксении Собчак официально представил сериал "Содержанки" 7 марта 2019 года. Тогда эта режиссерская работа получила массу одобрительных отзывов. Константин Богомолов уступил место режиссера, поскольку его назначили худруком Театра на Малой Бронной — времени для кино не осталось.