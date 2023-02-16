"Маленький": скруглившаяся жена Бероева рассекретила пол ребенка

Откровения супруги Бероева.

В мире шоу-бизнеса крепкие пары – настоящая редкость, но они, к счастью, все таки есть. Ксения Алферова и Егор Бероев вместе уже 20 лет, а в 2007 году они стали родителями девочки, которой дали имя Евдокия.

Вместе с тем публика ждет и верит, что у такой крепкой пары будет еще один ребенок. Поэтому, неудивительно, что время от времени вокруг звездной семьи ходят слухи о том, что в ней грядет пополнение. Но, кажется, сами супруги на этот шаг идти пока не хотят. Единственная дочь уже довольно взрослая, а значит появилась возможность уделять время себе.

Супруга Егора Бероева как раз этим и занимается. Недавно, к примеру, она летала на Мальдивы и дала понять поклонникам, что переживает настоящее счастье! Одна из причин – единение с природой, во время которого, как выразилась актриса, она "скруглилась".

Сейчас жена Егора Бероева уже вернулась в Москву, но иногда переносит себя в то беззаботное время.

"Мыслями и ощущениями все время возвращаюсь в маленький райский рай", – отметила Ксения Алферова.



Так, накануне она поделилась снимком с прошедшего отдыха: звезду запечатлели на велосипеде. Из-за этого кадра на нее навеяли воспоминания о детстве, когда дедушка учил ее кататься. "Железный конь", правда, был чужим – знакомого ребенка, пол которого она раскрыла.

"Велик был какого-то соседского мальчика. Дед договорился арендовать", – разоткровенничалась жена Егора Бероева и добавила, что родственник был так увлечен процессом, что на протезах бежал рядом, чтобы внучка не упала.

