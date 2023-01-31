Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался

Волочкова устроила грызню Тесты Муцениеце вышла в трусах Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи упорно боролись за его жизнь: не стало 71-летнего Садальского "Водила в нетрезвом состоянии": стало известно о похоронах Даны Борисовой "Все": Тяжело заболевшего Костомарова не спасли Переспавшая с Тарзаном Волочкова откровенно о разводе: Королева уже не с ним

Лента новостей

Вторник 31 января

10:20"Шалунишка": Стеблов раскрыл правду о любви с Раневской через 39 лет после смерти актрисы 10:00Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался 09:40Исторический максимум: в России выросли сроки по ипотеке 09:20Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову "наркоманским бредом" 09:00Необычная история в обычной деревне 08:40Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова 08:20Гороскоп на вторник 31 января 2023 года 08:00Как убирать квартиру реже и быстрее: советы от домохозяек 06:23Измены мужа, болезнь и уничтожение себя: как жила и умерла Юлия Началова 04:22Предложение бизнес-класса выросло на 39% 02:15Скидки на элитную аренду достигли 1 млн 00:08Афанасьев день: что нельзя делать в праздник 31 января 22:00"Я напивалась": разведенка "с прицепом" Бородина выдала жгучую боль одиночества 21:40Грудь с пятнами и глаза не видят: фото с прячущей лицо Заворотнюк появилось в Сети 21:20"В положении мы": осчастлививший Волочкову с пузиком Джигурда пытается поднять упавшее достоинство 21:00"Я страдаю": Порвавшая с Лепсом Барановская вопит о возвращении любимого 20:40"Смачно": оставшаяся без денег Муцениеце вышла в одних трусах 20:20В центре Москвы проступили лики святых 20:00"Послевкусие изумительное": из широкого пирожка жены Диброва хлынула лакомая струйка 19:40"В любой день": облачившийся в черное Пригожин готовится к уходу Валерии 19:20Переживший насилие Костюшкин до стонов напрягся под твердым прибором: Вызывает восхищение 19:00Собчак пляшет на костях: скорченная в муках любовница Виторгана ушла на небеса 18:40Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе 18:20"У меня другие вкусы": женатый Пригожин внезапно заговорил о тайной любви к Волочковой 18:00Это любовь: показавшую страсть Андрееву застукали с Агутиным на фоне развода 17:40Опустевшая постель: не стало вдовы Кобзона 17:20Фото красавицы Волочковой: Как балерина всея Руси отметила день рождения 17:00Какая жуть: похолодевшая вдова Этуша начала трястись после сильнейшего испуга 16:40Леониду Гайдаю – 100 лет: вспоминаем лучшие картины патриарха советской комедии 16:20"Беременный животик": Жена ухлестывающего за бабами на стороне Прилучного предъявила пузико 16:00Пролетевшая птица загадила лицо красотки Толкалиной: Жижа потекла на глаза 15:40В Подмосковье за диверсию на ж/д путях поймали школьников 15:20Кровавая мясорубка и потеря семьи: Евгений Миронов попал в страшную аварию 15:00Инвалидность: Еле передвигающаяся из-за потрепанного органа Волочкова рыдает от страшного диагноза 14:40"Живу со шприцами, иглами": висящая на волоске от смерти Ланская страдает от неизлечимой болезни 14:20Боль на сердце: жуткие подробности кровавого убийства ребенка Пугачевой 14:00Новый скандал в Великобритании: коронация Карла III под угрозой срыва 13:40"Удар": перекошенную Рудковскую приложили по одутловатому лицу 13:20Остается только молиться: супруга госпитализированного с переломами Дроздова сообщила страшную новость 13:00На Алтае возбудили уголовное дело после смерти 7-летнего ребенка в больнице 12:40"Он многому меня научил": трущаяся о мужика Арзамасова призналась в романтических чувствах к другому 12:20Закрытые веки и сгоревшее лицо: Тело удравшего за границу Маликова нашли с удавкой на шее 12:00"Любимый! Обожаю!": 71-летний Садальский стал мужем четырежды разведенной Гулькиной 11:40Бузова долго не давала: Муцениеце согласилась на близость с Манукяном в начале отношений 11:20"Наглая кошелка!": Переспавшая с чужим мужем Волочкова учинила прилюдную грызню с соперницей 11:00Версальский дворец: в Москве продают квартиру от Зураба Церетели 10:40"Врачи делают все возможное": состояние переломавшего кости Дроздова изменилось 10:20Ноги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!" 10:00В Ингушетии мать и четверо детей отравились угарным газом 09:40По стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался

232

Меладзе живется несладко.


К сожалению, публика больше не обсуждает успехи певца на творческом поприще – все внимание приковано к его скандальным выходкам. В особенности россияне осуждают артиста после его концерта в Дубае: Валерий Меладзе произнес на камеру одного из гостей фразу, которую многие признали националистическим лозунгом, в том числе и представитель МИД России Мария Захарова.

И хотя сам музыкант сказал это шепотом, его странный выпад превратился в настоящий ор, ведь он разлетелся по Интернету и стал достоянием общественности. Ну, а дальше последствия: просьбы о лишении гражданства и выдворении из годами кормившей его страны.

В общем, приходится Валерию Меладзе не сладко. Как сообщает URA.ru, сейчас Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, а у певца тем временем проблемы с работой. Его бизнесом заинтересовалась Федеральная налоговая служба, на счета его компании "МБ Про" наложили арест из-за неуплаты налогов, а прошлой осенью предприятие запустило процедуру ликвидации.

Проблемы настигли и его торговый центр в Бирюлеве: вот уже который год ООО "Вантаж", как пишет RT, ловят на нарушении законов различные надзорные органы. "Царьград" сообщает, что музыкант оказался на грани лишения в России всех своих доходов – и концертов, которые уже отменяют, и рекламных контрактов, и бизнеса. В общем, Валерий Меладзе, можно сказать, по уши вляпался.

31 января 2023, 10:00
Валерий Меладзе. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
RT✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Малахов, Ургант, Меладзе, Галкин: сколько звезды "зарубают" на корпоративах

По теме

"Отменен": Нажившему проблем из-за длинного языка Меладзе быстро нашли замену

"Шалунишка": Стеблов раскрыл правду о любви с Раневской через 39 лет после смерти актрисы

Неожиданное признание актера.

Это не искусство: Шахназаров назвал бездарную Литвинову "наркоманским бредом"

Литвинову вывели на чистую воду.

Денег не хватает: На что спустила миллионы влипшая в долги богачка Бузова

Ольга Бузова в беде?

Измены мужа, болезнь и уничтожение себя: как жила и умерла Юлия Началова

Началова спешила жить и любить.

"Я напивалась": разведенка "с прицепом" Бородина выдала жгучую боль одиночества

Телеведущая Ксения Бородина рассказала поклонникам свою тайну.

Выбор читателей

29/01Вск"Ненавижу Великую Отечественную": Осквернившую святой для россиян праздник Хаматову подловили на лжи 29/01ВскПузо уже не скрыть: 48-летняя Алферова готовится осчастливить Бероева ребеночком 29/01ВскБросивший Валерию с животом Пригожин метнулся в койку к знойной украинке: Переспать можно 30/01ПндНоги моей больше не будет: Казарновская категорически отказалась продолжать сниматься в "Точь-в-точь!" 30/01ПндПо стопам Волочковой: Сбросившая одежду Андреева потрясла своей растительностью перед мужиком 29/01Вск"Серьезное повреждение": врачи посоветовали износившей рабочий орган Волочковой воздержание