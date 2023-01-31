Арест и прокурорские проверки: Орущий националистические лозунги Меладзе по уши вляпался

Меладзе живется несладко.







К сожалению, публика больше не обсуждает успехи певца на творческом поприще – все внимание приковано к его скандальным выходкам. В особенности россияне осуждают артиста после его концерта в Дубае: Валерий Меладзе произнес на камеру одного из гостей фразу, которую многие признали националистическим лозунгом, в том числе и представитель МИД России Мария Захарова.

И хотя сам музыкант сказал это шепотом, его странный выпад превратился в настоящий ор, ведь он разлетелся по Интернету и стал достоянием общественности. Ну, а дальше последствия: просьбы о лишении гражданства и выдворении из годами кормившей его страны.

В общем, приходится Валерию Меладзе не сладко. Как сообщает URA.ru, сейчас Генеральная прокуратура изучает обстоятельства инцидента в Дубае, а у певца тем временем проблемы с работой. Его бизнесом заинтересовалась Федеральная налоговая служба, на счета его компании "МБ Про" наложили арест из-за неуплаты налогов, а прошлой осенью предприятие запустило процедуру ликвидации.

Проблемы настигли и его торговый центр в Бирюлеве: вот уже который год ООО "Вантаж", как пишет RT, ловят на нарушении законов различные надзорные органы. "Царьград" сообщает, что музыкант оказался на грани лишения в России всех своих доходов – и концертов, которые уже отменяют, и рекламных контрактов, и бизнеса. В общем, Валерий Меладзе, можно сказать, по уши вляпался.