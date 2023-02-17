“Смерть”: экстрасенс увидела кончину 51-летней Кудрявцевой

Что ожидает Кудрявцеву?

Лера Кудрявцева и ее родня на днях угодили в неприятную ситуацию. Сеть взорвала новость о том, что 51-летняя ведущая умерла, при этом сама она жива и чувствует себя прекрасно. Не считая того, что блондинка и ее близкие оказались в шоке от случившегося.

В конце концов звезда посвятила похоронившим ее журналистам пост, в котором не подбирала слова и пообещала всех наказать. "Гореть вам в аду! Твари, ***!" – написала возмущенная наглостью знаменитость.

В комментариях собрались другие знаменитости, которых тоже часто "отправляют на тот свет". Однако они более лояльны к слухам и реагируют на подобные известия не так бурно, как Лера Кудрявцева.

Россияне на фоне всей этой ситуации решили пообщаться с экстрасенсом, чтобы понять, угрожает ли что-то любимице публики. Айгуль Хуснетдинова заявила, что подобные новости, особенно, если их много, не случайны. Она еще и увидела кончину звезды, только, к счастью, не физическую.

"Это сигнал об обнулении, об обновлении. Не реальная смерть, а символическая", – рассудила о жизни Леры Кудрявцевой ясновидящая.

Она добавила, что Вселенная таким образом дает сигнал. Высшие силы советуют Лере Кудрявцевой сделать паузу, чтобы здраво оценить свою жизнь и окружающий мир и понять, где она сейчас и куда идет дальше.