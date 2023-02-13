"Скругляешься": подарившая Бероеву ребеночка Алферова прячет животик после новостей о второй беременности

Ксения Алферова и Егор Бероев – одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. Они вместе 20 лет. В 2007 году актриса подарила любимому мужу дочь Евдокию. Появление ребенка лишь скрепило брак знаменитых артистов. А сейчас поговаривают, что в семье планируется пополнение.
Новости о второй беременности, основанные лишь на слухах, появились не так давно – когда Алферова и Бероев вместе вышли в свет. На одном известном мероприятии публика заметила округлившийся животик Ксении, которая в тот вечер щеголяла в белом, подчеркивающем формы платье.
Алферова предпочитает не комментировать эти слухи, на что имеет полное право. Но актриса вольно-невольно подогревает их. Недавно она улетела на Мальдивы, откуда публикует фотографии в популярной соцсети. Супруга Бероева дает понять, что она находится на седьмом небе от счастья.
"Поняла, что только находясь в объятиях природы, что равно Бога, ты, я бы это назвала, скругляешься", – написала Ксения под последним кадром.
Поклонники же обратили внимание, что на всех недавних снимках, которые были сделаны в жаркой стране, жена Егора Бероева прячет животик, надевая просторную одежду. Не исключено, что 48-летняя Ксения Алферова просто не хочет выкладывать в Сеть фото, на которых она позирует в купальнике.