"Тупиковый путь": лишенный конечностей Костомаров потерял самую главную часть

Состояние Костомарова оставляет желать лучшего,

Еще в начале января стало известно, что знаменитый фигурист находится в больнице. В тяжелом состоянии он был направлен в реанимацию, а сама болезнь оказалась чрезвычайно серьезной, что спортсмена сразу же подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но начался сепсис. А это привело к ампутации конечностей спортсмена.



По данным СМИ, он лишился левой стопы, частей правой и обеих кистей. Позже мать фигуриста опровергла новость об ампутации рук, а вот про операцию на ногах умолчала. Пока точных данных о состоянии спортсмена нет, публика гадает, что же он испытывает, пережив потерю конечностей.

Что сейчас творится на душе спортсмена можно только догадываться, но психолог Наталья Панфилова убеждена, что на людях Роман Костомаров, как настоящий мужчина, держится, но как только остается наедине со своими мыслями, то испытывает моральные мучения. Ведь он, по ее мнению, потерял самую главную часть жизни – физическую форму. Но выход есть – уйти в тренерскую деятельность.

"Главное — справиться с сильными эмоциональными протестами: "Почему это случилось со мной? Я не согласен", — это тупиковый путь", – рассуждает специалист.

К слову, история про тяжелобольного Романа Костомарова показала, что в период активных тренировок необходимо тщательно следить за своим здоровьем. Поэтому Пятый канал рассказал, как нужно питаться до, после и во время занятий спортом.