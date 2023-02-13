Окровавленная Сябитова закричала от страшной боли: Я умираю

61-летняя телеведущая и звезда телепроекта "Давай поженимся" Роза Сябитова в недавнем интервью пооткровенничала на тему своей личной жизни. Народная сваха, как она сама себя называет, призналась, что даже в 60 лет секс в жизни есть. Имен женщина не назвала, но заверила зрителей — в личной жизни у нее все хорошо.
А на днях в своем микроблоге Роза Сябитова затронула не менее щепетильную тему. Она решила поговорить с поклонниками о менструации. По мнению телесвахи, в старину люди воспринимали этот процесс более оптимистично и радостно. Сейчас же девочки узнают об этой особенности при шокирующих обстоятельствах.
Для наглядности соведущая Ларисы Гузеевой привела собственный опыт. После первого поцелуя с мальчиком, Роза Сябитова почувствовала что-то не то. По итогу окровавленная она оказалась в кабинете школьного работника. Чужая женщина и рассказала ей то, о чем должна была поделиться мама.
"О том, что со мной происходит, мне рассказала медсестра, к которой я пришла, чтобы сказать: я умираю", — делится Роза.
Сваха Сябитова в личном блоге закричала от страшной боли за тех девочек, которым не объяснили вовремя особенности менструального цикла. Звезда шоу "Давай поженимся" призывает своих читателей задуматься, обсудить щекотливую тему с дочерями и внучками в подходящее время.