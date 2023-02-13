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"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни

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Сябитова любит молодых.

Сваха всея Руси, как известно, замужем была дважды. Однако оба брака не увенчались для нее счастьем, но зато подарили прекрасных детей: Дениса и Ксению. Последняя, к слову, летом прошлого года подарила знаменитости внучку, а Роза Сябитова впервые стала бабушкой.

Звезда "Давай поженимся" теперь всю себя посвящает малышке и с удовольствием рассказывает поклонникам о буднях любящей бабушки. Однако о своей личной жизни, как оказалось, не забывает. Недавно теледиве стукнул 61 год. В этом возрасте многие женщины ставят на себе крест, но не она! У артистки есть поклонники, которые дают ей возможность, так сказать, тряхнуть стариной.

"Сплю ли я с кем-нибудь? Да, сплю. У меня все хорошо. У меня матки нет, но секс есть!" – вывалила детали своей интимной жизни Роза Сябитова.

Более того, как оказалось, сваха не ложится в койку с кем попало, сообщает Пятый канал. И хотя она и говорит, что возрастного лимита нет, к молодым мужчина у нее особая любовь. Она даже не отказывает себе в удовольствии полапать юнца, когда, к примеру, встречает такого на съемках. А вот ровесники или мужчины старше не всегда возбуждают в ней интерес.

"Со стариками спать не хочу, потому что сама старуха", – объяснила свою точку зрения звезда "Давай поженимся" Роза Сябитова.

13 февраля 2023, 09:20
Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
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