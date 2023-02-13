"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни

Сябитова любит молодых.

Сваха всея Руси, как известно, замужем была дважды. Однако оба брака не увенчались для нее счастьем, но зато подарили прекрасных детей: Дениса и Ксению. Последняя, к слову, летом прошлого года подарила знаменитости внучку, а Роза Сябитова впервые стала бабушкой.

Звезда "Давай поженимся" теперь всю себя посвящает малышке и с удовольствием рассказывает поклонникам о буднях любящей бабушки. Однако о своей личной жизни, как оказалось, не забывает. Недавно теледиве стукнул 61 год. В этом возрасте многие женщины ставят на себе крест, но не она! У артистки есть поклонники, которые дают ей возможность, так сказать, тряхнуть стариной.

"Сплю ли я с кем-нибудь? Да, сплю. У меня все хорошо. У меня матки нет, но секс есть!" – вывалила детали своей интимной жизни Роза Сябитова.

Более того, как оказалось, сваха не ложится в койку с кем попало, сообщает Пятый канал. И хотя она и говорит, что возрастного лимита нет, к молодым мужчина у нее особая любовь. Она даже не отказывает себе в удовольствии полапать юнца, когда, к примеру, встречает такого на съемках. А вот ровесники или мужчины старше не всегда возбуждают в ней интерес.

"Со стариками спать не хочу, потому что сама старуха", – объяснила свою точку зрения звезда "Давай поженимся" Роза Сябитова.