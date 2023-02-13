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Понедельник 13 февраля

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Терпи: познавшая жизнь на костылях Волосожар молится за лишившегося ног Костомарова

Господи, помилуй!

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

А ведь еще совсем недавно он участвовал с Татьяной Волосожар в проекте Первого канала "Ледниковый период". Правда, в том шоу с фигуристкой случилось несчастье – произошел разрыв мениска. Но даже несмотря на страшную боль, спортсменка смогла завершить свой блистательный путь в "Ледниковом" – заняла там первое место. А уже потом решилась на операцию – опубликовала в соцсетях фото, на котором стоит в больнице на костылях. Ее ноги и одна рука перемотаны бинтами, были наложен швы. Но Татьяна смогла восстановиться. Чего теперь желает и коллеге.

"Борись, терпи, ты справишься, – обратилась она к Роману. – Тем более, с тобой самые дорогие и близкие. Тысячи людей переживают и молятся за тебя".

13 февраля 2023, 12:00
Фото: Semen Likhodeev / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

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