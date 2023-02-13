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Понедельник 13 февраля

10:00В казахстанском Петропавловске подросток принес в школу топор и ранил троих человек 09:40"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова 09:20"Со стариками спать не хочу": Лапающая юнцов бабушка Сябитова вывалила детали своей интимной жизни 09:00Пережить 14 февраля: 8 фильмов для красавиц с разбитым сердцем 08:4010 детей, 5 женщин и большой бизнес: что известно о самом знаменитом дизайнере России Лебедеве 08:20"Гангрена среднего пальца": Малышева предрекла смертельную опасность рожденным в феврале 08:00Признание в любви: рецепт тостов с малиной от Ани Лорак ко Дню Святого Валентина 06:13Богатые и знаменитые: пушистые коты, затмившие своих звездных хозяев 04:08Нестареющая классика или современная литература? Какие книги выбирают российские звезды 02:04Шок! Бездомная кошка скрыла большой секрет от новой хозяйки 00:01Никитин день: что нельзя делать 13 февраля 23:07Страшнее коронавируса: найдена стремительно распространяющаяся смертельная болезнь 22:52Проклятье, убийство и 5 тысяч солдат: что случилось на съемках фильма "Мастер и Маргарита" 22:09Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть 21:29Девушки, будьте осторожны! Эти комнатные растения отпугивают мужичин 20:09Советы от Бабы Нины: пророчества, которые сбываются 19:16Число 13: стоит ли его бояться? Рекомендации международного цифрового психолога 18:30Лучшее блюдо к Масленице: любимый рецепт греков с большими фаллосами 18:17Собранный по кусочкам Полежайкин из "Папиных дочек" набросился на сбежавшую жену: Свинство 17:16"Так нельзя!": почему Авербуха считают виновным в болезни лишившегося ног Костомарова 16:15"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце 15:49"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах 15:20Пошла на свет: разрезанное тело почерневшей Заворотнюк предъявили народу 14:57"Юзают людей": разгневанная певица Слава смачно плюнула в трусливую предательницу Земфиру* 14:32"Могло бы быть двое детей": беременность Безруковой обернулась трагедией 14:05Черная комедия против Тома Круза и "Аватара-2": главные номинанты премии "Оскар-2023" 13:54"Вырезать": стало известно о ликвидации выжившей из ума звезды "Иронии судьбы" Брыльски 13:20Сегодня ногти, завтра помада? Зачем мужчины ходят на маникюр 12:45"Его потянуло": безрассудная Королева разрушила 13-летний брак Николаева 12:18Вместе вопреки всему: История любви Пахмутовой и Добронравова 12:17Пережившая предательство мужа Безрукова рассказала о гибели единственного сына: Андрюши больше нет 11:39"Никто провожать не придет": Николай Дроздов в инвалидной коляске заявил о похоронах 11:02Сделал гадость – сердцу радость: как звезды шоу-бизнеса мстили за измены 10:49"У меня уже было четыре": Успенская готова задействовать бычьи гениталии для беременности дочери 10:34"Проверка на прочность": Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями 10:21Как в 30 лет не чувствовать себя развалиной: советы врача 09:25Прямая дорога к краху доллара и евро: что значит четвертое место России в списке золотовалютных резервов 08:00Самые романтичные места России: 5 локаций для влюбленных 06:13Ходченкова, Хабенский и не только: российские артисты ворвались в индустрию Голливуда 05:05Жестокое нападение зайца на девушку попало на видео 04:14Толпы зевак разинули рты: могила Иммануила Канта превратилась в нечто 02:20Пробирает до слез: душераздирающая история спасения истощенной собаки 01:04Не в своей тарелке: 6 фильмов про обмен телами 00:02День почитания Трех Святых 12 февраля: что нельзя делать в православный праздник 22:0230 лет спустя: как изменились звезды 90-х 21:42Сообщившая об алкоголизме Сябитова взмолилась о сочувствии: Все повторяется 21:19Тайм-менеджмент для умных: как грамотно распределять свое время 20:35Рецепт диетической каши для похудения от Лаймы Вайкуле 20:12Новинки российского кино: ТОП-5 фильмов 19:37Поиск своей внутренней женщины: как не потерять себя в рутинных буднях
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"Рыдал и выл на всю палату": медсестра об истерике пришедшего в себя после ампутации Костомарова

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Какие страдания!

46-летний Роман Костомаров в начале января попал в реанимацию с пневмонией, где его одновременно подключили к аппаратам ИВЛ и ЭКМО. Но из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом у спортсмена началось стремительное отмирание тканей, вскоре гангрена распространилась на пальцы, начался некроз конечностей. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В итоге спортсмену ампутировали обе стопы, а сейчас идет борьба за руки.

Медсестра больницы на условиях анонимности сообщила, что хотя олимпиец и дал добровольное согласие на ампутацию, первая реакция у него после пробуждения от наркоза якобы была страшной. "Настоящая истерика, – говорит сестра-сиделка. – Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату". И это понятно, ведь человек стал инвалидом – карьера фигуриста закончилась.

По ее словам, спортсмену сейчас необходимы три вещи – помощь психолога, чтобы справиться с депрессией, забота близких и отсутствие лишнего внимания. "Поэтому его электронную медкарту закрыли для большинства сотрудников клиники, ее видит только главврач и еще несколько человек, – пояснила медсестра. – Так пытаются избежать утечек сведений, составляющих медицинскую тайну".

13 февраля 2023, 09:40
Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пельш и Костомаров стали моделями

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