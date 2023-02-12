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Воскресенье 12 февраля

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"Храни ее Господь": от снимков разбитой болезнью Тереховой щемит сердце

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Маргарита Терехова попалась на глаза фанатов.

Сексапильная Миледи, гордо несшая себя в экранизации "Д'Артаньян и три мушкетера", разбила много мужских сердец и стала настоящим секс-символом того времени. Мужчины неслись к экрану, а женщины бежали за хной и папильотками, чтобы стать как Маргарита Терехова.

С тех пор прошло несколько десятков лет, за которые популярность актрисы сильно упала: после наступления миллениума Маргарита приняла участие лишь в двух проектах. А теперь и вовсе пропала.

Впрочем, этому есть объяснение: советскую красавицу подкосила болезнь Альцгеймера (Нарушение памяти, речи и координации. – Прим. ред.), из-за которой она не может даже сама встать с постели. К счастью, дочь Маргариты Тереховой Анна ведет блог, в котором регулярно делится снимками своей матери, от которых щемит сердце.

Кроме этого, дочь артистки анонсирует кинопоказы, посвященные творчеству родительницы. Благодаря стараниям Анны Тереховой, поклонники разбитой болезнью Маргариты Тереховой могут хоть частично восполнить нехватку любимицы, которая пропала из медиаполя.

Буквально только что Анна поделилась снимком, на котором Маргарита Борисовна еще молода, здорова и счастлива. Фотограф будто поймал их с режиссером Юрием Завадским посреди танца: они держатся за руки, а роскошные волосы Маргариты Тереховой развеваются.

"Потрясающая Ваша Мамочка! Храни ее Господь", "Моя любимейшая актриса!", "Неповторимая", "Доброго здоровья Маргарите Борисовне", – поделились теплыми пожеланиями поклонники Маргариты Тереховой.

12 февраля 2023, 16:15
Маргарита Терехова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
Социальные сети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Коварная и беззащитная Маргарита Терехова

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