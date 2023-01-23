"Никому мы не нужны": сын бросил тяжелобольную Терехову умирать в одиночестве

Сын Тереховой улетел в Польшу.

Советская и российская актриса Маргарита Терехова уже несколько лет болеет расстройством Альцгеймера. Это заболевание неизлечимо и прогрессирует с каждым годом, постепенно превращая человека в овощ. Таким людям важно постоянно внимание и тщательный уход, а также медицинское наблюдение.

Мало того, что состояние Тереховой и без того плохое, теперь она еще и осталась без помощи сына Александра. Невестка звезды, певица Татьяна Найник, рассказала, что он спешно собрал вещи и покинул Россию. Для всех переезд мужчины стал настоящим шоком, ведь он бросил не только тяжелобольную мать, но и жену с ребенком.

По словам Татьяны Найник, ее супруг отправился в Польшу искать лучшей жизни. В последнее время сын Тереховой все никак не мог найти себя в России и не знал, чем заняться. Мужчина был сам не свой. Он чувствовал свою никчемность и ненужность, поэтому и бросил родную страну. Сама Татьяна была против такого решения.

"Никому мы там не нужны", – призывала Татьяна мужа. Но сын Тереховой не послушал. Об этом певица рассказала в эфире передачи "Звезды сошлись" на НТВ.

Напомним, за Маргаритой Тереховой сейчас ухаживает ее дочь Анна. 80-летняя актриса тяжело больна, у нее прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Поэтому сын, можно сказать, бросил ее умирать в одиночестве, ведь с таким диагнозом люди долго не живут. Ведь актрисе как и любой матери, в тяжелую минуту нужен рядом сын.