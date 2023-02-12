"Сначала были собаки": Всплыла информация о смерти Панина на Мальдивах

Что случилось с Алексеем Паниным?

Еще два года назад артист уехал из России. С тех пор он не упускает возможности поругать Родину за все грехи и напомнить миру, как счастлив, что убежал из этой проклятой страны. Правда, с деньгами в Испании у Алексея Панина все же туговато. Актер ходит по интервью и рассказывает, что начал распродавать имущество, накопленное за годы работы в Москве.

С работой в Европе у артиста тоже не все гладко. Время от времени появляются небольшие проекты, которые, по словам самого Панина, денег особо не приносят. Конечно, актер не голодает, но и не шикует.

Несмотря на категоричность, вероятно, Алексей Панин все же не хочет, чтобы о нем забывали на Родине, иначе как по-другому объяснить тот факт, что артист комментирует все новости о себе, выходящие в российской прессе? Например, на сайте одного из телеканалов появился анонс передачи с Андреем Малаховым с громким заголовком: "Смерть Панина на Мальдивах: убийство или несчастный случай?".

Актер тут же решил заявить поклонникам, что всплыла информация о его смерти, которая, конечно же, не соответствует действительности.

"Сначала были собаки, потом бомжую на помойке, теперь это. Не верьте не единому слову, все ложь!" – заверил Алексей Панин.