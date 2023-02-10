"Рак пищевода": Безутешная Малышева объявила свой диагноз

Елена Малышева озвучила смертельный итог.



В свежем выпуске шоу "Жить здорово!" Елена Малышева и ее коллеги рассказали о связи, которая есть между темпераментом человека и заболеваниями, которым он подвержен. Но вначале ведущие кратко охарактеризовали каждый тип.



Например, доктор Герман Гандельман – флегматик. Вода, спокойствие, отсутствие раздражительности и конфликтности, безразличие к окружающим их проблемам. "Ангелы", – назвала их Малышева. А вот Андрей Продеус – сангвиник: радостный, открытый, инициативный. "Ветер", – подвела итог Елена Малышева.

Меланхолики же, как иДмитрий Шубин, принадлежат к стихии земли. Они, по мнению ведущих шоу "Жить здорово!", спокойные и холодные, ранимые и обидчивые, неконфликтные. Сама же Елена Малышева – холерик. Огненная, страстная и порывистая, отличается скоростью принятия решений, отзывчивостью и отходчивостью. "Атомный двигатель", – признался коллега Малышевой, схватив ее в объятья.

Затем уже Шубин, Гандельман, Продеус и Малышева перешли к перечислению болезней, свойственных этим типажам. Например, у холериков часто появляется гастрит: повышенная возбудимость влияет на выработку соляной кислоты.

"У меня есть гастрит, это чистая правда", – объявила свой диагноз безутешная Малышева, добавив, что вынуждена регулярно ходить на обследования.

О том, что гастрит обязательно нужно лечить, высказался один из коллег Малышевой. Ведь регулярный выброс кислоты в пищевод раздражает слизистые и может приводить к страшным последствиям.

"Рак пищевода", — озвучила страшный итог гастрита Елена Малышева.

