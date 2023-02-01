“Всегда пробивалась не только талантом”: вскрылась жалкая ипостась гавкающей Хаматовой

Коллега выдал правду о Чулпан Хаматовой.

Почти год назад Чулпан Хаматова покинула Россию и обосновалась в Латвии. С тех пор актриса поливает грязью родину. Она с удовольствием дает интервью прозападным журналистам и рассказывает о невыносимой жизни в РФ. Бывшие поклонники и российские коллеги называют скандальные заявления артистки просто гавканьем.

О бегстве Хаматовой за границу недавно высказался народный артист России, депутат Государственной Думы Дмитрий Певцов. "Чулпан я знаю давно. Жалко ее. Она всегда в жизни, в профессии пробивалась не только талантом, но и локтями. Занималась тем, чем занимались все эти уехавшие гавкающие артисты, – только собой. Ничего важнее себя у нее нет", – сказал актер в передаче Бориса Корчевникова "Жизнь и судьба".

Певцов назвал Хаматову и других уехавших из России артистов заложниками свободы. Мол, они говорят только то, что им приказывают говорить. Корчевников в свою очередь признался, что поведение Чулпан его удивило, поскольку раньше она в открытую не критиковала российскую власть, а, напротив, даже выражала благодарность.

Но Певцова поступки Хаматовой не поразили нисколько. Он уже давно заметил, что актриса носит маску, за которой скрывает свою жалкую ипостась. Мол, она делала добрые дела не для того, чтобы кому-то помочь, а лишь для того, чтобы показать, какая она хорошая. "Это двоедушное милосердие", – пояснил Дмитрий.

Примечательно, что Чулпан Хаматова выбрала для жизни Прибалтику, политики которой громче всех осуждают Россию. Не исключено, что в будущем Польша, Латвия и Литва разорвут дипломатические отношения с РФ. О том, насколько это возможно, пишет RT.