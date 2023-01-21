Бежавшая с позором Хаматова растоптала самое дорогое в своей жизни: Хочу побыстрее отказаться

Актриса готова предать то немногое, что у нее осталось.

Чулпан Хаматова в России была невероятно популярна. Иногда казалось, что она повсюду – какой бы новый фильм, сериал или спектакль ни вышел, в одной из главных ролей обязательно появлялась Чулпан Наилевна. Ее звезда блистала ярко и... погасла так же быстро, как и зажглась.

По мнению поклонников, актриса сама виновата в том, что скоро в России о ней забудут, по крайней мере, как о талантливой артистке. Конечно, помнить будут, но, скорее, как о человеке, который бежал с позором и растоптал самое дорогое, что было в его жизни, – актерство. Причем дорогое в прямом смысле слова – гонорары на Родине она имела колоссальные.

После своего отъезда в феврале Чулпан Хаматова дала десятки интервью, в которых посыпала голову пеплом и ругала все, что происходит на Родине. Звезда поселилась в Латвии и даже получила работу в одном из театров, отметив, что после переезда была готова работать кем угодно – хоть таксистом, хоть дворником. Но судьба оказалась к ней благосклонна и подарила работу по профессии.

Правда, теперь Чулпан Хаматова говорит, что больше не хочет быть актрисой. Уверяет, устала от этой деятельности и мечтает посвятить себя чему-нибудь духовному, например, чтению стихов на радио.

"Я очень хочу побыстрее отказаться от актерства", – поделилась Хаматова в очередном интервью.

В Сети уже обсуждают, с чем связана столь резкая перемена, уж не с тем ли, что за рубежом ей никогда не повторить тот успех, который был в России?