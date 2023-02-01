"Внутри": Объявившая о беременности Арзамасова раскрыла рождение малыша

Арзамасова счастлива!

Звезда сериала "Папины дочки" в середине января удивила поклонников заявлением о том, что берет паузу и уходит в отпуск. Актрисе понадобилось время на отдых, поправку здоровья и подготовку к новым проектам в наступившем году. Тогда сплетники зашептались о том, что Лиза Арзамасова ждет второго ребенка от Ильи Авербуха.

На днях вышло крайнее интервью актрисы, в котором она объявила о беременности, которую ей приписывают различные СМИ. "Папина дочка" заверила, что верить прессе не стоит, а также развеяла слухи: пополнения в семье прославленного фигуриста пока ждать не стоит.

Вообще, Лиза Арзамасова во время беседы с журналистом оказалась на удивление очень разговорчивой, потому что после вопросов о беременности решила откровенно поговорить о материнстве. К слову, актриса относится к числу скрытных людей, не показывающих публике детали своей личной жизни. Но на этот раз звезда раскрыла информацию о рождении малыша Льва, рассказав, как он изменил ее.

Как оказалось, поменялось не многое. Актриса говорит, что всегда была ответственной, а в силу работы научилась не спать по ночам. Так что эти две составляющие материнства она приобрела еще до появления сына. Что же тогда изменилось?

"А вот любви внутри стало размером с космос! Она бесконечная! И счастье ежедневного знания: я — мама этого милого, улыбчивого мальчишки", – призналась Лиза Арзамасова.

