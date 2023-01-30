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Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе

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Елизавета Арзамасова сообщила поклонникам важную новость.

Кажется, что у звезды сериала "Папины дочки" Елизаветы Арзамасовой все хорошо. Вот уже третий год актриса счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на более чем на 20 лет. В Сети шутят, что молодая артистка выскочила замуж за "папика", но, как известно, она сама способна себя обеспечить, поскольку может похвастаться успешной карьерой.

В фильмографии Арзамасовой немало заметных проектов. Ей также предлагают роли в театре, причем главные. Например, сейчас звезда задействована в спектакле "Золушка", который показывают во МХАТе имени Горького. А недавно актриса заявила об уходе со сцены в роли Золушки этой зимой, сделав публикацию в своем телеграм-канале.

Прикоснуться к искусству на спектакле "Золушка" с участием Елизаветы этой зимой удастся в определенные даты. Последняя капля культурного творчества Арзамасовой под маской сказочного персонажа упадет в конце февраля.

Напомним, летом 2021 года Елизавета Арзамасова родила от Ильи Авербуха сына. Счастливые родители назвали наследника Львом. Актриса и фигурист иногда делятся с поклонниками снимками своего малыша. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.

30 января 2023, 18:40
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Telegram-канал "Арзамасова Лиза"✓ Надежный источник

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