Последняя капля: выскочившая замуж за "папика" Арзамасова заявила об уходе

Елизавета Арзамасова сообщила поклонникам важную новость.

Кажется, что у звезды сериала "Папины дочки" Елизаветы Арзамасовой все хорошо. Вот уже третий год актриса счастлива в браке с фигуристом Ильей Авербухом, который старше ее на более чем на 20 лет. В Сети шутят, что молодая артистка выскочила замуж за "папика", но, как известно, она сама способна себя обеспечить, поскольку может похвастаться успешной карьерой.

В фильмографии Арзамасовой немало заметных проектов. Ей также предлагают роли в театре, причем главные. Например, сейчас звезда задействована в спектакле "Золушка", который показывают во МХАТе имени Горького. А недавно актриса заявила об уходе со сцены в роли Золушки этой зимой, сделав публикацию в своем телеграм-канале.

Прикоснуться к искусству на спектакле "Золушка" с участием Елизаветы этой зимой удастся в определенные даты. Последняя капля культурного творчества Арзамасовой под маской сказочного персонажа упадет в конце февраля.

Напомним, летом 2021 года Елизавета Арзамасова родила от Ильи Авербуха сына. Счастливые родители назвали наследника Львом. Актриса и фигурист иногда делятся с поклонниками снимками своего малыша. Подробнее об этом писали "Дни.ру" ранее.