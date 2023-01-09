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Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского

Печальные новости поступили о Станиславе Садальском.
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На прошлой неделе известный актер учинил жуткий скандал, сказав пару нелестных слов о своей коллеге Татьяне Кравченко. Неожиданно для всех звезда "Сватов" не явилась на спектакль в Петербурге, тогда 71-летний Станислав Садальский заявил, что произошло это якобы из-за ее алкогольного опьянения.

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 Станислав Юрьевич Садальский

Станислав Юрьевич Садальский актер

 Татьяна Эдуардовна Кравченко

Татьяна Эдуардовна Кравченко актриса

К счастью, актриса нашлась и уже стала выходить на сцену. Правда, одно из ее появлений снова завершилось скандалом. Зрители в Калуге пришли в театр, чтобы посмотреть постановку "Гвоздь Сезона". Однако без уведомления купивших билет зрителей ее заменили на другую – "Женихи".

Этот факт порядком разозлил гостей. К тому же россияне, собравшиеся в театре, потеряли Станислава Садальского, который должен был играть с Татьяной Кравченко, но, как передает РИА ФАН, к зрителям не вышел и был заменен Александром Панкратовым-Черным. Вот так на один вечер из нашумевшего "Гвоздя Сезона" ушла легенда, которую так ждали в гости калужане. И не понятно, появится ли снова.

Что стало причиной столь кардинальных изменений, о которых зрители узнали прямо перед началом спектакля, неизвестно. Расстроенные гости театра тем временем жалуются на произошедшее в социальных сетях: пользователи пишут, что ситуация с заменой постановки и пропажей Станислава Садальского испортила им вечер.

Станислав Садальский. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 9 января 2023, 14:20 Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
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