Ушла легенда: Россияне потеряли 71-летнего Садальского

На прошлой неделе известный актер учинил жуткий скандал, сказав пару нелестных слов о своей коллеге Татьяне Кравченко. Неожиданно для всех звезда "Сватов" не явилась на спектакль в Петербурге, тогда 71-летний Станислав Садальский заявил, что произошло это якобы из-за ее алкогольного опьянения.
К счастью, актриса нашлась и уже стала выходить на сцену. Правда, одно из ее появлений снова завершилось скандалом. Зрители в Калуге пришли в театр, чтобы посмотреть постановку "Гвоздь Сезона". Однако без уведомления купивших билет зрителей ее заменили на другую – "Женихи".
Этот факт порядком разозлил гостей. К тому же россияне, собравшиеся в театре, потеряли Станислава Садальского, который должен был играть с Татьяной Кравченко, но, как передает РИА ФАН, к зрителям не вышел и был заменен Александром Панкратовым-Черным. Вот так на один вечер из нашумевшего "Гвоздя Сезона" ушла легенда, которую так ждали в гости калужане. И не понятно, появится ли снова.
Что стало причиной столь кардинальных изменений, о которых зрители узнали прямо перед началом спектакля, неизвестно. Расстроенные гости театра тем временем жалуются на произошедшее в социальных сетях: пользователи пишут, что ситуация с заменой постановки и пропажей Станислава Садальского испортила им вечер.