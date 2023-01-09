Прикован к больничной койке: Пресняков находится в тяжелом состоянии после жуткого ДТП

Вот уже несколько месяцев известный российский певец Никита Пресняков находится в череде неудач. В прошлом году Народная артистка СССР Алла Пугачева позволила себе ряд жесткий и недальновидных заявлений политического характера. Ее звездный внук, наоборот, предпочел не комментировать происходящие события, однако все равно попал под замес.
Многие патриотично настроенные граждане задались вопросом, почему внук Примадонны, позволяющей себе критику россиян, не идет служить в армию. Вскоре и в СМИ появились сообщения, что 31-летний музыкант попал под мобилизацию. Слухи не подтвердились, однако он сбежал из России.
Сегодня Никита Пресняков проживает в США вместе с супругой. Меж тем, черная полоса продолжает преследовать внука Аллы Пугачевой. Семейных отдых был испорчен страшной новостью. Молодой артист сам сообщил подробности в понедельник, 9 января.
Певец отметил в социальных сетях, что его друг попал аварию. В результате жуткого ДТП мужчина оказался в больнице. На снимке, который опубликовал Никита Пресняков, видно, что пострадавший прикован к койке с помощью ремней. Его перебинтованная голова тоже зафиксирована.
Стало очевидно, что артист очень переживает за друга, можно сказать, находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Никита Пресняков даже предложил всем желающим помочь мужчине.