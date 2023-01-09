"У нас любовь": согрешивший в сауне с пузатой Волочковой Джигурда вынужден принять ребенка

Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда, очень близкий друг Анастасии Волочковой, порой шокирует своими выходками.

Были времена, когда Никита Джигурда – еще до шумных тусовок с Анастасией Волочковой – удивлял лишь своим неподражаемым голосом и харизмой. Тогда его мало кто мог назвать фриком. Для многих он был лишь неординарной личностью с богатым внутренним миром. Однажды сам Джигурда рассказал, что он нежный и ласковый человек, а эксцентричность – лишь защитный механизм.

Так, в шоу "Чета Пиночетов" на НТВ в 2009 году Никита поведал: в нем живут две личности. Одна – это грозный *** (половой орган – Прим. ред.) Горыныч. Такого Джигурду знает каждый. Вторая личность – милый Дракоша. Артист даже рассказывал о ней высоким голосом. От нежной и ласковой ипостаси знаменитость не отказывается. Он просто вынужден принимать себя таким, какой он есть, в том числе внутреннего ребенка Дракошу.

К сегодняшнему дню такого Никиту уже многие позабыли. Чего стоят многочисленные видеозаписи с участием артиста, при просмотре которых возникают, мягко говоря, смешанные чувства. Достаточно вспомнить кадры, на которых Джигурда, находясь в сауне, обжимается, куражится с Анастасией Волочковой, которая, к слову, в тот вечер была явно не в форме – многим танцовщица показалась слегка пузатой.

"У нас любовь с богиней Волочковой по всем чакрам наших тел!" – говорил тогда мужчина.

Тогда многих удивило то, что и Никита Джигурда, и Анастасия Волочкова не постеснялись выложить в Сеть видеозаписи, на которых они не выглядит трезвыми. А еще некоторые ополчились на артиста. В тот вечер он сравнивал себя с батюшкой, причем рядом, судя по кадрам, было много алкоголя. А ведь православная церковь считает пьянство большим грехом.