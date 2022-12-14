"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша

Появилась новая информация о таинственной помолвке Анастасии Волочковой.

На днях бывшая прима большого театра Анастасия Волочкова проговорилась о приближающейся свадьбе. Сегодня стало известно, что балерина лишена статуса завидной холостячки. Как выяснилось, она уже обвенчалась тайно с одним из своих возлюбленных. Наконец-то Волочкова обрела настоящее счастье, подумали поклонники. Но все не так просто, ведь у Волочковой все не как у людей.

В разговоре с журналистами Анастасия Волочкова рассказала, что не намерена играть пышную свадьбу. Ведь все получилось спонтанно, и к торжеству никто не готовился. Пара ехала со спектакля в машине два дня назад. Возлюбленный Анастасии Волочковой неожиданно предложил ей заехать в церковь. Балерина отметила, что перед этим мужчина вышел на сцену и заявил о том, что станет мужем для балерины. "Будем муж и жена", – заявил он в тот день. Позже в храме получилось логическое продолжение этой красивой истории.

"Мой сказал: "Давай это будет помолвка". В храме не было ни одного человека. Мы взялись за руки и поняли: больше не можем друг без друга. Вот вам и помолвка. Мне не нужны штампы в паспорте. Это — самая крутая помолвка, которая только может быть", – рассказала Анастасия Волочкова.



Кто именно стал данным богом Волочковой суженным, не известно. Пока личность нового избранника балерина держит в строгом секрете. Но ясно одно, артистка по-настоящему счастлива. Впрочем, так же счастлива она была и с Сергеем, и с Олегом, и с другими своими избранниками. Более того, она не раз обсасывала губами женатого Никиту Джигурду.

Пока фанаты с настороженностью относятся к новости о помолвке Волочковой и до конца не верят в это. Но ведь под Новый год как раз и случаются чудеса. Так что в ожидании малыша Нового года Волочкова вполне может стать законной женой.