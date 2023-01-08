Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Толпа народа и цветы: Россия проводила Гальцева в последний путь
Певец Шура дочерна сгорел в пожаре: что осталось от тела
"Не могу надышаться": Стали известны последние слова 61-летнего Гальцева перед кончиной
"Метастазы": разложившееся тело Шукшиной источает трупную вонь
Растет животик: 49-летняя Наташа Королева ждет малыша
партнеры
Воскресенье
8 января
Лента новостей
13:46
Джигурда в экстазе: голенькая Волочкова прикрыла лысый лобок прозрачной тряпкой
13:09
Одного убила, второго потеряла: что сделала с детьми Миронова его любимая женщина
12:38
"Осталось всего два месяца": вдова Этуша довела до слез предсмертным снимком
12:13
"Эрекция пропала": украинцы лишили Лолиту секса
12:01
Опозорил деда-ветерана: омерзительные нацистские выпады иноагента Галкина возмутили патриотку Кравец
11:48
С больничной койки обессилевшего Михалкова переложили в гроб
08:17
57-летняя Екатерина Андреева ушла на Рождество
06:05
Выбросить и не позориться: Главные антитренды весны 2023 года
04:09
Как доделать начатое: самые важные правила
02:08
Праздник закончился, не успев начаться: золотистый ретривер взбесился при виде елки в доме
00:02
Собор Пресвятой Богородицы: церковный праздник 8 января
22:12
Почувствуйте сладость! Рецепт гречневых блинчиков с кленовым сиропом от Джареда Лето
20:05
Парфенов, Петров, Хлевинский: кто из звезд умер в Рождество 7 января
18:47
"Я почувствовала эту необходимость": окрыленная материнством Казарновская продолжает род в 66 лет
18:16
Развод после 15 лет брака? Застуканный с блондинкой Жуков сделал сенсационное признание
17:13
"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад
16:58
"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное
16:00
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
15:41
"Еще одна": беременная Орлова застукала мужа с девушкой после бурной ночи
13:54
Рот набекрень, глаза враскосяк: изменившаяся Алина Кабаева напугала народ до смерти
13:32
"Драпать надо": зубастая толпа швырнула оземь принца Гарри после внезапной кончины
13:29
"Последний визг": заколотую морозным утром 33-летнюю жену Петросяна прибрал Господь
11:59
"Зажигайте свечи": скрюченное тельце раздетой Арзамасовой нашли в снегу в лесополосе
11:51
Вселенская боль России: песни группы "Йорш" как лекарство
10:14
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
08:07
Софи Лорен: самые главные цитаты мудрой и красивой женщины
06:31
Эксперт развеяла три главных мифа об ипотеке и назвала ее плюсы
04:09
Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира
02:24
Выпавший из гнезда птенец отказался возвращаться к сородичам и остался у людей – видео
00:01
Рождество Христово: традиции и приметы 7 января
22:04
Православные святыни России: 7 популярных мест
20:04
ТОП-3 самых добрых рождественских фильмов о животных
18:59
Анастасия Спиридонова поздравила читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
18:17
Краснющая и без ног: Растерзанную разъяренной толпой мать Королевой нашли в ужасном состоянии
18:03
"Это приговор": Кричащего в исступлении националистические лозунги Галкина* вынесли под руки
17:50
"Большие шансы": К попавшему в реанимацию в тяжелом состоянии Михалкову подобралась смерть
17:02
Певец Хабиб поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
16:44
Расизм, наркоторговля, массовое убийство: принц Гарри сделал шокирующее признание
16:18
"Взломать дверь квартиры": Неожиданный поворот в исчезновении звезды "Сватов" Кравченко
15:51
Одышка, тошнота, интоксикация: стали известны подробности тяжелого состояния Михалкова в реанимации
15:23
Денис Клявер поздравил читателей "Дни.ру" с Новым годом – 2023
14:59
"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
14:30
Еще один ребенок: Кого и зачем скрывает смертельно заболевшая после родов Заворотнюк
14:09
Захотелось разнообразия: Решившаяся на развод Кудрявцева удрала от молодого мужа с двумя самцами
13:42
"Нет!": Обмочившая мужа с головы до ног беременная Лена Катина брызнула фонтаном
13:19
Разбита: Дочь Маликова раскрыла сексуальные домогательства в доме известного музыканта
12:58
"Вырезали все это": распоротый хирургами Сокловский взвыл на больничной койке
12:33
Трагическая судьба: Гаркалин не сумел сохранить жизнь спасавшей его от смерти жены
12:10
"Позорят нашу страну": Запашный прошелся катком по Меладзе и Звягинцеву
11:43
Проводы с почестями: Открытый гроб с неживым телом Тимати выставили перед толпой зевак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира
"Вялые груди как тесто": приспустившая трусы Волочкова вонзила огромный ствол прямо под зад
Краснющая и без ног: Растерзанную разъяренной толпой мать Королевой нашли в ужасном состоянии
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Осталось всего два месяца": вдова Этуша довела до слез предсмертным снимком

"Осталось всего два месяца": вдова Этуша довела до слез предсмертным снимком

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова...
прочитано 250 раз

Новогодние праздники вдова проводит на даче – в любимом загородном доме Владимира Этуша в поселке Долгиниха Мытищинского района. Недалеко от Истры, артист жил почти 20 лет, проведя последние годы именно тут.

ПО ТЕМЕ

Как у Пугачевой: вдова Этуша похвасталась своим роскошным замком сказочной принцессы

Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Каждый уголок дачи напоминает сегодня вдове об огромное счастье, которое было у нее с Владимиром Этушем. Вот, например, крыльцо. Вдова вышла на него и вспомнила, как здесь стоял великий актер.

На странице Елены Этуш в запрещенной в России социальной сети появился снимок, сделанный во дворе на Рождество 2019 года. "Мы погуляли по морозцу и собираемся празднично отобедать, – вспоминает вдова. – Осталось всего два месяца. Но мы об этом еще не знаем".

Елена Этуш довела своих друзей до слез этим трогательным предсмертным кадром своего великого мужа. Действительно, через два месяца его не станет...

Фото: Социальные сети

95-летний Владимир Этуш умрет 9 марта 2019 года в больнице, куда был доставлен без сознания. По словам его дочери, причиной смерти могли стать проблемы с сердцем. Похоронили урну с прахом Героя войны, фронтовика, народного артиста СССР, полного кавалера орденов "За заслуги перед Отечеством" всех четырех степеней со всеми почестями под песни любимой им Мирей Матье в старой части Новодевичьего кладбища в семейном склепе рядом с мамой и бабушкой..

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 января 2023, 12:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смоктуновский, Этуш, Никулин и другие актеры, прошедшие Великую Отечественную войну

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Вот и конец: в скатившемся на дно бомже с трудом узнали Ричарда Гира

Все потерял
Шоу-бизнес

"Все поровну!": взбесившиеся перед разводом Подольская и Пресняков делят самое ценное

Каждый свое урвал
Шоу-бизнес

"Еще одна": беременная Орлова застукала мужа с девушкой после бурной ночи

Досада гложет!
Шоу-бизнес

"Последний визг": заколотую морозным утром 33-летнюю жену Петросяна прибрал Господь

Кровавое пятно

Гороскоп

Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака

Здоровье

Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков
Развитие онкологии связано с состоянием психики – мнение врача

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+