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Шоу-бизнес
Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле

Латвия теперь в шоколаде: вдова Этуша высмеяла "кормилицу СССР" Вайкуле

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова... У нее в социальных сетях множество друзей, которым нравятся ее остроумие и образованность.
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Лайма Вайкуле не так давно выступила с резонансным заявлением: "Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я отработала, и я содержала весь Советский Союз. Мы с Аллой Пугачевой столько денег заработали для СССР, что стыдно говорить".

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Лайма Станиславовна Вайкуле певица

 Владимир Абрамович Этуш

Владимир Абрамович Этуш Актер

Одна из союзный "кормилиц" – Алла Пугачева – большую часть этого года провела на Земле Обетованной и даже получила там гражданство. Ну а Вайкуле теперь кормит Латвию, которая считается культурными задворками Европы.

"Как же повезло Израилю – теперь есть, кому их содержать, – цитирует вдова Этуша развеселивший ее чей-то гениальный комментарий по этому поводу. – Да и Латвия теперь в шоколаде".

Елена и Владимир Этуш. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

"Давно ли вы были в Латвии? Это совсем не шоколад..." – заверил кто-то из подписчиков Елену Этуш. "Лайма поправит", – хохотнула веселая вдова. Она, видимо, тоже считает заявления Вайкуле, которая стала звездой в Советском Союзе, глупыми и странными.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 декабря 2022, 12:50
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