"Там все черненькое": сверкающую нижним бельем любовницу Преснякова безжалостно распекли

Осенью прошлого года Никита Пресняков спешно покинул Россию, оставив в стране свою жену Алену Краснову. Причиной внезапного бегства музыканта, как говорят, стала частичная мобилизация. Внук Аллы Пугачевой якобы получил повестку, однако подтверждению этой информации нет.
Вскоре к Преснякову в США прилетела супружница. С тех пор девушка более активно делает публикации в популярной социальной сети, показывает свою беззаботную жизнь. Например, не так давно она продемонстрировала наряды, которые купила специально для занятий теннисом.
А сегодня Алена наконец показала себя на корте в обновках, выложив профессиональные фотографии в Сеть. Правда, ракурс был подобран так, чтобы все смогли рассмотреть нижнее белье девушки. "Трусы наружу, зачем выставлять это все?", "Там все черненькое", – цитирует комментаторов "Экспресс-газета".
Кстати, сейчас в США находится и мать Никиты Преснякова Кристина Орбакайте. Артистка наконец воссоединилась с мужем Михаилом Земцовым и 10-летней дочерью Клавдией. Певица уже выложила в Сеть несколько кадров, сделанных в Америке, в том числе интимное фото. Подробнее об этом писали "Дни.ру".