Пока муж в больнице: С кем проводит время жена оказавшегося на грани смерти Костомарова

Друзья Костомарова раскрыли правду

Вся страна молится за выздоровление прославленного фигуриста. Экс-партнер Татьяны Навки по льду загремел в больницу, где у него диагностировали пневмонию вместе с гриппом. И уже больше двух недель Роман Костомаров находится в медучреждении.

Новости о самочувствии спортсмена ходят разные. В СМИ писали, что он буквально оказался на грани смерти! Сначала появлялась информация о том, что его подключили к ЭКМО и ИВЛ из-за тяжелой дыхательной недостаточности и пневмонии, а также ввели в искусственную кому.

В таком состоянии звезда "Ледникового периода" провела дни и ночи. А на прошлой неделе поступили радостные вести: фигурист очнулся и даже разговаривал с родственниками. Особенно за Романа Костомарова переживают его близкие люди. Накануне свое беспокойство за друга высказали Егор Бероев и Ксения Алферова: знаменитая пара призналась, что отслеживает все детали борьбы приятеля с недугом и, конечно, молится за его поправку.

При этом супруга актера Ксения Алферова считает, что настанет день, и фигурист поправится, ведь он окружен поддержкой от супруги Оксаны Домниной. Звездная пара раскрыла правду о том, чем занимается чемпионка мира, пока ее возлюбленный в больнице. Никаких сенсаций: она не бросает благоверного в сложное время, старается быть рядом, насколько это возможно, и, как выразилась жена Егора Бероева, лечит своей лаской.

"Она силой своей любви – это то, что я наблюдаю, – вытянет своего любимого человека. У Оксаны все получится!", – сказала приятельница Романа Костомарова.