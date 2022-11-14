"Чужой детеныш": народ ахнул при виде обрюхаченной Арзамасовой после слухов об измене Авербуху

Актриса театра и кино Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью — ее малышу Леве исполнилось 15 месяцев. 27-летняя актриса уже восстановилась после родов, и даже продемонстрировала похудевший живот. На волне празднования Лиза порассуждала с подписчиками на тему спокойствия и сохранения самообладания.
По мнению Лизы Арзамасовой, злиться — это нормально, ведь человек пока еще не стал роботом. Поклонники согласились с таким мнением, а некоторые даже рассказали свои истории. Так, одна из подписчиц жены Авербуха написала о спокойствии во время общения с детьми.
"Бывает скачут по тебе дети, это нормально, это хорошо. А чужой детеныш своей невоспитанностью порой раздражает", — написала женщина. Лиза пока не ответила на этот комментарий.
Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились в декабре 2020 года. А уже через полгода народ ахнул при виде обрюхаченной девушки — пара ждала ребенка. В августе прошлого года на свет появился первенец Лева.
После слухов об измене Ильи Авербуху многие поклонники заподозрили разлад в звездной паре. Однако, новые кадры с проекта "Ледниковый период" опровергают разрыв — Лиза Арзамасова и звездный тренер трогательно поздравляют друг друга с успешным прокатом.