Пролетевшая птица загадила лицо красотки Толкалиной: Жижа потекла на глаза

Неудача Любови Толкалиной.

Экс-возлюбленная Егора Кончаловского – настоящая красавица! В свои 44 года актриса выглядет подтянутой, ухоженной, а ее тело – в идеальной форме. Кто поверит, что звезде уже за сорок? Впрочем, она и сама понимает, какой внешностью обладает, а потому не стесняется выкладывать в социальных сетях довольно провокационные фотографии – например, без одежды. Но иногда снимки Любови Толкалиной вызывают массу вопросов.

Артистка на днях показала на своей странице отрывок из своей рабочей жизни. Точнее, напомнила, как трудилась в пандемию над онлайн-спектаклем "Чайка" по пьесе Чехова. Вчера у знаменитого русского писателя был день рождения. Собственно, поэтому актриса и решила посвятить ему пост.

Видимо, классик настолько впечатлил Любовь Толкалину, что она решила поэкспериментировать со своей фотографией, чтобы показать, как буквально слилась с этой пьесой. Сначала звезда опубликовала изображение пролетающей чайки, потом фотографию себя по грудь. А затем соединила два кадра, наложив фильтр.

Правда, результат получился странным: пролетевшая птица, разместившись на ее красивом лице, загадила его, перекрыв шикарную щечку. Да и коричневая жижа в виде фильтра как-то неудачно "потекла" на глаза и перекрыла коричневым цветом часть лица Любови Толкалиной.

