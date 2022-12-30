Закрытые веки и невнятная речь: Тяжелобольного Корченикова показали перед скорым концом

В своем молодом возрасте на пути знаменитый журналист встретил немало испытаний. Самое сложное – борьба с опухолью мозга, из-за которой он перенес хирургическое вмешательство. На этом трудности телеведущего не закончились: он частично потерял слух из-за того, что в детстве переболел менингита. Несмотря на тяжелые заболевания, Борис Корчевников продолжает работать.
Актер все так же встречается с гостями в студии программы "Жизнь и судьба", а зрители тем временем замечают изменения в мимике и речи ведущего. Так, один из выпусков шоу показали перед скорым концом года – 27 декабря. И манера ведения передачи журналиста привлекла внимание многих.
В Сети появился отрывок программы с народным артистом Александром Михайловым. Там Борис Корчевников по традиции задает вопросы и ведет беседы, однако видно, что дается ему это не просто. В одном кадре крупным планом сняты закрытые веки ведущего, которые он очень долго открывал.
А в другом его речь невнятна: шоумен экает и с трудом подбирает слова, что очень не похоже на него! Да, и вообще некоторые движения его лица выглядят очень непривычно. Кажется, что журналист не справляется с тяжелой работой.
"Борису Корчевникову все труднее вести передачи – ведущий постепенно теряет слух, речь и мимика ухудшаются", – пишут телеграм-каналы, утверждая, что это последствия удаления опухоли мозга.