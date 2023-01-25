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"Когда уже забеременела": Слава бросила мужа сразу после свадьбы по залету

Певица находилась в отношениях почти 20 лет.
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Популярная российская исполнительница, киноактриса и телеведущая Слава была замужем дважды. В первом браке с Константином Морозовым родилась дочь Александра, ей уже 24 года. Кроме того, певица почти 20 лет находилась в отношениях с предпринимателем Анатолием Данилицким. Он стал отцом второй дочери звезды Антонины, в этом году ей исполнится 12 лет.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Однако наличие несовершеннолетнего ребенка не спасло брак. Недавно стало известно, что Слава бросила второго супруга. Примечательно, что она приняла такое тяжелое решение сразу после свадьбы старшей наследницы. К слову, артистка намекнула, что любимый ей изменял.

Дочь артистки вышла замуж в ноябре прошлого года, как говорят в народе, по залету, то есть во время торжественной церемонии Александра уже была беременна. Меж тем, ей самой не нравится выражение "свадьба по залету".

Старшая наследница певицы Славы подчеркнула, что супруг ее очень любит, она ему доверяет, а после свадьбы отношения с Андреем вышли на новый уровень. "Когда я уже забеременела, мы стали вникать в этот вопрос и как-то поняли, что нужно все-таки быть в браке и сделать это для малыша", – призналась Александра.

По словам дочери певицы Славы, ее ребенок должен расти в семье, где есть и мама, и папа. Она также подчеркнула, что ценности в наследника должны быть заложены с детства.

Слава. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 января 2023, 15:00 Источник: 7 дней ✓ Надежный источник
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