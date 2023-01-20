На грани смерти: обессиленная Брежнева рухнула с лестницы вниз головой

У певицы серьезные проблемы.

То ли российская, то ли украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева так до сих пор и не определилась с родиной. В минувшем году на фоне геополитических событий она сделала ряд эмоциональных заявлений, приведших к большому скандалу. Давление общественности и коллег по цеху вынудило артистку на время пропасть из публичного пространства.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" уехала на заработки в европейские страны. При всем при этом она назвала себя патриоткой Украины, что, впрочем, не мешало ей набивать карманы и в России. И это еще не все.

Вера Брежнева потеряла не только родину, а, может, сразу две родины, но и семью. Правда, опять только в публичном пространстве. Она почему-то удалила из социальных сетей фотографии с супругом, композитором и продюсером Константином Меладзе.

Лишь в конце 2022 года исполнительница хита "Любовь спасет мира" вышла в свет. Возможно, взвалившиеся на нее проблемы привели к психологической неуравновешенности, на что сама певица намекнула в социальных сетях.

Обессиленная от вечных скандалов Вера Брежнева рухнула с лестницы вниз головой. Пока не в реальности, а только образно. Свое эмоциональное состояние певица описала с помощь. видео, где профессионал выполняет трюк на грани смерти. Он падает с лестницы на батут, после чего отпружинивает обратно, и так много раз.