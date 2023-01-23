Ей понравилось: Развратный Джигурда о сексе с 90-летней старухой

Джигурда совратил взрослую женщину.

Российский актер и шоумен Никита Джигурда на протяжении многих лет женат на олимпийской чемпионке по фигурному катанию Татьяне Анисиной. В паре кипят настоящие страсти, несмотря на уже немолодой возраст супругов и наличие детей. Джигурда и Анисина скандалили, разводились и женились снова. Это и не удивительно, ведь харизматичная натура Джигурды лезет наружу с самой юности.

Как выяснилось, еще будучи 19-летним юнцом, Никита Джигурда соблазнил педагога по музыке, которая была старше него на 30 лет! Если посмотреть на ситуацию из сегодняшнего дня, то выходит, что у него был секс с 90-летней старухой. Правда, тогда это не смутило ни его, ни ее. Инициатором интимных отношений, которые, к слову, продолжались на протяжении двух лет, выступил сам Джигурда. Педагог "ломалась" всего две недели, но потом сдалась под натиском чар харизматичного студента. Судя по ее молчанию, ей понравилось.

Звезда фильма "Любить по-русски" отметил, что интрига разыгралась во время его учебы в театральном институте. На тот момент взрослая женщина была не единственной, с кем спал 19-летний Джигурда. Он умудрялся крутить романы одновременно с несколькими женщинами, нарабатывая богатый сексуальный опыт.

Напомним, ранее женатого на Марине Анисиной Никиту Джигурду поймали за поцелуями с Ирэн Волынской, а недавно кружил на руках голопопую Анастасию Волочкову. Как ко всему этому относится жена шоумена, не ясно. Но 61-летний Джигурда не отрицает, что прежняя страсть к Анисиной у него прошла.