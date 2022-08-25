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Четверг
25 августа
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Шоу-бизнес
Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой

Три развода, тайна рождения сына и одиночество: как складывалась личная жизнь Тереховой

25 августа Маргарите Тереховой исполняется 80 лет. За свою жизнь артистка успела покорить множество мужских сердец и трижды выйти замуж. Несмотря на это, на склоне лет она осталась в одиночестве.
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Знаменитая советская актриса Маргарита Терехова уже несколько лет страдает от болезни Альцгеймера. Из-за неизлечимого недуга звезда давно не работает, не выходит из дома и никого не узнает. Поклонникам артистки остается лишь вспоминать, какими насыщенными были ее творчество и жизнь до страшной болезни. Маргарита Борисовна исполнила десятки ярких ролей, оставила значимый след в отечественном кинематографе и покорила миллионы зрительских сердец. Единственное, что ей не удалось – обрести счастье в личной жизни.

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Маргарита Терехова никогда не страдала от недостатка мужского внимания. В юношеские и студенческие годы у актрисы было множество ухажеров, но она предпочла им одного – сокурсника Вячеслава Бутенко. Влюбленные поженились еще до окончания учебы, однако чувства оказались недолгими. Всего через три года брак распался.

Вскоре после развода Терехову пригласили сыграть в фильме "Бегущая по волнам". Именно эта работа свела звезду со вторым избранником – актером Савой Хашимовым. К моменту знакомства с Тереховой Хашимов уже был женат, но это не помешало их чувствам. Ради новой любви мужчина не только оставил супругу, но и уехал из родной страны. В 1970 году у пары родилась дочка Анна.

Увы, семейное счастье быстро закончилось. Хашимов не смог прижиться в Москве и решил вернуться в Болгарию, а Терехова не согласилась на переезд. В результате супругам пришлось расстаться. Развод проходил нелегко, но экс-возлюбленным удалось сохранить дружеские отношения.

Третьим мужем звезды стал режиссер Георгий Гаврилов. Несмотря на то, что избранник актрисы был младше ее на 18 лет, этот брак оказался самым долговечным. Вскоре после свадьбы, в 1981 году, в семье появился сын Александр. Однако вокруг тайны рождения мальчика много лет ходили разные слухи.

Многие подозревали, что Гаврилов не является биологическим отцом ребенка. Впрочем, Терехова и не старалась убедить людей в обратном. В разное время отцовство приписывали то Андрею Тарковскому, то Игорю Талькову, то таджикскому политику Сайфиддину Тураеву. Сама артистка лишь тактично молчала и не комментировала домыслы.

Третий брак Маргариты Борисовны просуществовал 15 лет. После развода с Гавриловым звезда больше не вышла замуж и встретила старость в одиночестве. К счастью, рядом с ней была и остается дружная семья. Дети Тереховой давно выросли и подарили ей замечательных внуков.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Маргарита Терехова. Фото: Genrietta Peryan / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 25 августа 2022, 04:32 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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