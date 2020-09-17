Сильно изменившаяся ведущая Ольга Шелест: Я хожу с растопыренными руками

Ольга Шелест – востребованная телеведущая. А с недавних пор она еще и сильно сбросила вес. Телеведущая рассказала, как ей это удалось, и объяснила, почему ходит с растопыренными руками.

На "второй кнопке" Ольга Шелест задействована аж в трех передачах: "Удивительные люди", "Пятеро на одного", "Устами младенца". В новом телесезоне популярная ведущая предстала сильно изменившейся – она сбросила лишние килограммы и стала буквально тростиночкой.

Оля не скрывает, как ей удалось избавиться от сантиметров на талии и прочих местах. Она просто перестала употреблять сахар. "Прошел месяц, потом два. И оказалось, что у меня минус семь килограммов. У меня не было такой задачи – похудеть, потому что я была в нормальной форме, но получился такой бонус. И я рада, что теперь независима от соблазна, какие случаются в нашей жизни", – рассказала Ольга.

При этом Шелест призналась, что по жизни "жуткая сладкоежка". "Могу за один присест съесть торт. Если заказываю в ресторане десерт и он мне очень нравится, закажу его второй раз. Я очень много ела сладкого и получала от этого неимоверное удовольствие. Могла вместе с детьми сесть за стол и доесть их мороженое и пирожные, когда в них уже не лезло", – сообщила ведущая, подчеркнув, что при этом занималась спортом, была довольна своей фигурой и прекрасно себя чувствовала.

Впрочем, очевидно, что Ольга Шелест после приятных изменений чувствует себя еще лучше. Приятно ей и то, что она много и плодотворно работает, при этом не забывая о предосторожностях, связанных с коронавирусом, на съемках: проводят тесты, измеряют температуру, вне кадра все ходят в масках и перчатках.

"Когда я после большого перерыва вижу знакомых, то обычно хочется броситься в объятия… Но теперь я хожу с растопыренными руками, чтобы ко мне не приближались – держали дистанцию", – с юмором отметила популярная ведущая.