"Что с лицом?": поклонники перестали узнавать Юлию Ковальчук

Юлия Ковальчук предстала в совершенно новом образе.

40-летняя певица и экс-солистка группы "Блестящие" Юлия Ковальчук сейчас отдыхает с мужем на Мальдивах. Белоснежный песок и лазурный океан расслабили артистку, поэтому она стала чаще появляться в своих социальных сетях. Вот только некоторые поклонники перестали узнавать Юлию и в один голос задаются вопросом: "Что с лицом?"

Скорее всего, подписчики не ожидали, что Ковальчук начнет показываться на фото без макияжа. Непривычный тон лица, тонкие брови и естественные глаза — такой Юлию редко можно увидеть. Все-таки давние фанаты уже запомнили сценический образ артистки с ярко подчеркнутыми чертами лица и блестками.

Зато Юлия Ковальчук чувствует себя абсолютно комфортно. Она не переживает и не боится выйти к людям без капли макияжа. Для своего возраста она выглядит подтянутой и свежей, а значит ей незачем думать о чужом мнении. Юлия и раньше старалась не обращать внимания на негатив в социальных сетях, а с годами и вовсе перестала слушать хейтеров.

"Когда женщина может позволить себе показывать свою естественную красоту — это прекрасно. Никогда не теряйте свою индивидуальность", — написали настоящие поклонники Юлии Ковальчук.