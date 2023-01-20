"Различные вещества": мрачный секрет опухшей Бузовой вылез наружу

20 января телеведущая и экс-звезда "Дома-2" Ольга Бузова отмечает важный праздник — день рождения. В этом году поющей ведущей исполнилось 37 лет. В социальных сетях она принимает поздравления от миллионной аудитории поклонников.
Именно там разворачивается интересная дискуссия. Подписчики гадают, как в свои 37 лет Ольга Бузова остается такой молодой и подтянутой. Более того, сама Бузова уверяет, что ей редко дают больше 27 лет. Врач-физиолог Филипп Глубокий пообщался с Пятым каналом и предположил, в чем же состоит секрет молодости звезды.
По мнению врача, физическое и психическое развитие человека за последние 150 лет ускорилось. Изменился образ жизни, рацион, а еще появились дополнительные вещества, влияющие на гормональный фон.
"Может быть связано с применением различных химических веществ, средств не только косметики, но и других", — поясняет эксперт.
Вот так мрачный секрет Ольги Бузовой вылез наружу. Молодость в 37 лет — это естественный процесс. Конечно, внимательные поклонники замечают, что девушке требуется больше ухода чем раньше. Например, опухшей коже нужны специальные патчи. Однако, никакой мрачной тайны в этом давно нет.