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Шоу-бизнес
"Верку взяли в одних труханах": Грязное белье кувыркавшейся на стороне Брежневой вывернули наизнанку

"Верку взяли в одних труханах": Грязное белье кувыркавшейся на стороне Брежневой вывернули наизнанку

Муж Веры Брежневой теперь гуляет без нее.
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Экс-солистка "ВИА Гры" сейчас переживает непростой период в своей жизни: артистка покинула Россию, по слухам, обосновалась в Форте-дей-Марми, а еще стала выступать под псевдонимом. Вместе с тем ходят слухи о ее разводе с Константином Меладзе, причем для таких разговоров появляется все больше поводов.

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Многим, конечно, сложно поверить в то, что супруги могут расстаться – уж слишком долгий путь к счастью у них был. Напомним, что между ними возникли чувства, когда композитор еще был женат. И хотя сам он это опровергает, его бывшая возлюбленная утверждает, что он и знаменитая блондинка кувыркались на стороне. "От меня же на протяжении 10 лет все скрывали!", – говорила Ольга Сумм.

Но некоторые факты буквально кричат о том, что Вера Брежнева в сложных отношениях муж – по крайней мере именно это углядела светская сплетница Лена Миро, узнав, что братья Меладзе приехали в Берлин вдвоем, без своих возлюбленных.

"У обоих есть жены. А ходят без них. Почему не показывают? Неужто, в семьях неладно?", – написала она в своем блоге, а также предложила пользователям подыскать надоевшим дамочкам замену.

Кто-то предположил, что прославленным родственникам нужны женщины с преданным, чего, по их мнению, у знаменитой блондинки, например, не было. Допустим, пишут люди, подойдет Ксения Бородина, купившая недавно дорогущую иномарку.

"Не то что Верку Гхалушку взяли в одних застираных труханах", – иронично вывернули наизнанку грязное белье Веры Брежневой увлеченные пользователи.

Вера Брежнева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 29 декабря 2022, 14:00 Источник: ЖЖ ✓ Надежный источник
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