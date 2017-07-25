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Как живут Нани Брегвадзе и Вахтанг Кикабидзе

Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU
Легендарные грузинские исполнители стали гостями фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале. Корреспондент Dni.Ru поспешил на встречу с любимыми несколькими поколениями артистами.
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"Чито-гврито, чито-маргалито, да..." Кто не любит эту песню из картины Георгия Данелии "Мимино", вышедшей в 1977 году!

"Сегодня такие фильмы уже не снимают. На экране – сплошь проститутки, воры в законе, менты – вздохнул исполнитель главной роли Вахтанг Кикабидзе. – Все переключились на одноразовые сериалы, нет былых режиссеров, композиторов, сценаристов".

На фестивале "Рандеву" он в шутку объявил: "А сейчас я спою песню из нового фильма, который вы еще не видели. Песня называется "Ларису Ивановну хочу!" Вот уже 40 лет артист выходит на сцену с этим шлягером. 

"Вахтанг Константинович, не устали от "Чито-грито"? – спросил корреспондент Dni.Ru. "Вот она у меня где! – показал певец на горло – Устал страшно! А что поделаешь – народ просит!"

Корреспондент Dni.Ru Феликс Грозданов с легендарными артистами за кулисами фестиваля "Рандеву". Фото: Личный архив

Оказалось, что и в почтенном возрасте (19 июля ему исполнилось 79 лет) Кикабидзе продолжает гастролировать. "Нелегко мне даются перелеты, ведь в самолете нельзя курить, но куда денешься! – улыбнулся он. – Вот на прошлой неделе пел в Монте-Карло, сегодня – в Юрмале. Мне это в радость. Знаете, я не смогу без сцены. Недавно была под 42 температура, но я концерт не отменил. А в конце выступления градусник показывал 36,6! Вот и не верь, что сцена лечит. В советское время считалось, что эстрада – легкий жанр. Но мало кто знает, что после выступления артисты часто со стула встать не могут – так выкладываются".

Вахтанг Кикабидзе и Нани Брегвадзе. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

Что касается курения, сигарету Буба ("Когда я был маленьким, первое слово, которое я произнес, было почему-то "буба". Из-за того, что я так "бубнил", меня и прозвали Бубой", – пояснил певец) держит в руке с девяти лет. И не расстается с ней, кажется, ни на минуту.

"Было время, когда друзья хотели избавить меня от этой привычки и отправили в Москву. Там четыре профессора меня смотрели, а потом сказали: "Вам не нужно бросать, курите!" – рассказал любимец публики. 

Хобби Кикабидзе – рыбалка: "Каждый день в пять утра я ухожу с удочкой. Даже если дома кто-то умер, все равно иду на рыбалку. Сижу на берегу, думаю о разном, никто не мешает... Горжусь тем, что однажды вытащил двухметрового сома – шестеро ребятишек сели возле него на берегу! Но я рыбу не люблю – раздаю друзьям или отпускаю".


Артист признался, что его любимое блюдо – жареная картошка с яйцами. После концерта может позволить себе пропустить и 30 граммов водки, предпочитая ее вину. "Хотя сегодня в Грузии оно очень приличное, ведь всех жуликов с этого рынка выгнали, – заверил Вахтанг Константинович. – У меня дома есть семилитровый рог для вина. Жаль, что люди, которые из него пили, давно ушли из жизни".

К собственному долголетию Кикабидзе относится философски. "Человек не должен поддаваться возрасту – это самое важное, – заявил он. – Если что-то заболит и сляжешь, потом можешь и не встать. Надо жить на полную катушку, а уж там, наверху, решат, когда тебе хватит".

Вахтанг Кикабидзе. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

Вахтанг Кикабидзе – давно прадедушка: старший внук работает его пресс-секретарем, а правнучка в этом году пойдет в школу. "Я радуюсь каждому дню, радуюсь успехам внуков. Этим и живу", – улыбнулся артист.


Рассказал он и о дружбе с Лаймой Вайкуле. "В свое время мы с ней записали клип, перепев старую песню "До свидания, дорогие москвичи", и таким образом попрощались с Москвой, – отметил актер.

Напомним, что он отказался от ордена Дружбы из-за событий в Южной Осетии в августе 2008 года, которые посчитал "российской агрессией". Также Кикабидзе отменил юбилейные концерты в Москве, заявив, что уважает русский народ, но в связи с политическими событиями не может выступать и принимать награды. С тех пор он больше не посещал Россию.


А вот царственная Нани Брегвадзе о нашей стране не забывает. В конце сентября вместе с дочерью она выйдет на цену Большого зала Московской консерватории. "У меня в роду все пели, как и принято в Грузии, – уточнила Брегвадзе. – Когда дочь решила стать артисткой, я была к этому готова, хотя знала, что ее примут не сразу, будут сравнивать со мной". В итоге Эка Мамаладзе – одна из самых популярных певиц в Грузии, ездит с Нани Георгиевной на гастроли, помогает ей.

Нани Брегвадзе. Фото: Феликс Грозданов/Dni.RU

Нани Брегвадзе – давно прабабушка. У нее есть внуки Леван, Георгий, внучка Наталья и правнуки Дмитрий, Сандро, Николоз. "Дочь взяла на себя все домашние заботы, меня оберегают и охраняют, – заверила она. – Я счастлива, что песни по-прежнему популярны, что меня знает и молодое поколение. Хотя, признаться, всегда стесняюсь повышенного к себе внимания".

В Юрмале Брегвадзе отметила 81-й день рождения. Зал стоя приветствовал ее. А она, растрогавшись, даже заплакала. 

Автор: Феликс Грозданов25 июля 2017, 08:54
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