За спиной у мужа: Молодая жена Газманова после утех с горячим жеребцом показала свои порванные дыры

Куда смотрит Олег Газманов?

Знаменитый музыкант нашел счастье в объятиях женщины, которая младше его на 18 лет! Пока артист неизбежно стареет, его супруга Марина в самом расцвете сил и пользуется этим, как может. Дизайнер за спиной у Олега Газманова, который почти всегда занят работой, занялась танцами и активно показывает свои успехи поклонниками.

В этом хобби светской львице помогает опытный инструктор – мускулистый молодой красавец, с которым она, собственно, и отплясывает. Кажется, муж у Марины Газмановой не самый ревнивый, ведь он спокойно отпускает ее на занятия с таким горячим жеребцом!

Накануне супруга музыканта опубликовала новое видео: в обтягивающем наряде и на каблуках она станцевала с партнером нечто похожее на бачату. Большую часть времени звезда плясала спиной к камере: соблазнительно двигала бедрами, топала длинными ногами, качала головой, а партнер нежно держал ее за плечи. Вот такими интересными утехами занялась возлюбленная Олега Газманова на досуге.

В какой-то момент она повернулась к камере и показала не только довольное лицо, но и свои порванные дыры в районе колен на штанах, судя по всему, предназначенных для тренировок. Кажется, в отношении танцев светская львица настроена серьезно! Жена Олега Газманова не только много времени проводит на занятиях, но и уже ждет специальную обувь, которая позволит заниматься любимым делом с комфортом.