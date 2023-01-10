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Шоу-бизнес
"В монастыре": жена тихо ушедшего Газманова рассекретила место похорон

"В монастыре": жена тихо ушедшего Газманова рассекретила место похорон

Сейчас жена Олега Газманова судорожно собирает необходимые документы, чтобы зарегистрировать могилу по закону.
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К 71 году российский певец Олег Газманов подошел с огромным творческим багажом любимых миллионами поклонников песен, клипов, концертов, а также с гармоничными семейными узами. Вместе со своей женой Мариной Газманов исколесил полстраны, побывал за границей и до самых последних дней минувшего года ни на минуту не останавливался.

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 Олег Михайлович Газманов

Олег Михайлович Газманов певец

На 72 году жизни Олег Газманов все же решил отправиться на покой. накануне Нового года жена артиста сообщила об уходе Газманова с работы. Она опубликовала снимок Газманова, на котором он предстал в черном костюме с легкой улыбкой и небрежно взлохмаченной седой бородой. "В этом году прошел последний концерт. Заслуженный отпуск", — писала жена Газманова.

Вот так тихо и незаметно Газманов ушел на заслуженный отдых. Поклонники отметили, что теперь не понятно, когда ждать его возвращения, ведь никаких сроков обозначено не было. А пока семья артиста отправилась в путешествие, о котором Марина Газманова рассказывает в своих соцсетях.

На днях жена артиста решила ответить на вопросы подписчиков. Оказалось, что в отпуске жена Газманова не только веселится, но и решает кладбищенские вопросы. Один из поклонников спросил, будет ли пост о бабушках и дедушках? Рассказ о родителях жены Газманова ему очень помог.

"Я совсем недавно нашла могилу своего деда на кладбище Даниловского монастыря. Помог "Бессмертный полк". Сейчас оформляю документы, чтобы установить памятник. Получится, после расскажу", – ответила жена Олега Газманова.

Олег Газманов. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 18:20 Источник: соцсети • Требует проверки
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