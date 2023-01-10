"В монастыре": жена тихо ушедшего Газманова рассекретила место похорон

Сейчас жена Олега Газманова судорожно собирает необходимые документы, чтобы зарегистрировать могилу по закону.

К 71 году российский певец Олег Газманов подошел с огромным творческим багажом любимых миллионами поклонников песен, клипов, концертов, а также с гармоничными семейными узами. Вместе со своей женой Мариной Газманов исколесил полстраны, побывал за границей и до самых последних дней минувшего года ни на минуту не останавливался.

На 72 году жизни Олег Газманов все же решил отправиться на покой. накануне Нового года жена артиста сообщила об уходе Газманова с работы. Она опубликовала снимок Газманова, на котором он предстал в черном костюме с легкой улыбкой и небрежно взлохмаченной седой бородой. "В этом году прошел последний концерт. Заслуженный отпуск", — писала жена Газманова.

Вот так тихо и незаметно Газманов ушел на заслуженный отдых. Поклонники отметили, что теперь не понятно, когда ждать его возвращения, ведь никаких сроков обозначено не было. А пока семья артиста отправилась в путешествие, о котором Марина Газманова рассказывает в своих соцсетях.

На днях жена артиста решила ответить на вопросы подписчиков. Оказалось, что в отпуске жена Газманова не только веселится, но и решает кладбищенские вопросы. Один из поклонников спросил, будет ли пост о бабушках и дедушках? Рассказ о родителях жены Газманова ему очень помог.

"Я совсем недавно нашла могилу своего деда на кладбище Даниловского монастыря. Помог "Бессмертный полк". Сейчас оформляю документы, чтобы установить памятник. Получится, после расскажу", – ответила жена Олега Газманова.