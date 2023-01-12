Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Испанский стыд": Из промежности расставившей ноги Волочковой хлынула струя
"Напоминает Королеву": после развода с Проскуряковой Николаев вывел в свет новую любимую девушку
"Помолимся всей страной": 46-летний Басков ушел к Богу после операции
Уже на небесах: жена онкобольного Юдашкина подала сигнал после возни с мертвым телом
партнеры
Четверг
12 января
Лента новостей
17:00
Отпустила мужа к другой и отказалась выходить за молодого любовника: личная жизнь Алены Хмельницкой
16:40
"Выстрелила": Бросивший Валерию ради грудастой блондинки Пригожин лишился глаза
16:40
В Одинцове обнаружили тело мужчины с ножевым ранением
16:20
Садальский получил тяжелый удар в суровых разборках
16:00
Близкие в ужасе: Малахов сообщил о страшной кончине любимой женщины
15:40
Россиянин ударил сожительницу ножницами за отказ выпить
15:20
Диетолог порекомендовала продукты для восстановления поджелудочной после праздников
15:00
"Случился приступ": Врачи борются за жизнь 74-летней Поргиной
14:40
Потеряны десятки миллионов рублей: в Москве на парковке сгорели элитные авто
14:20
"Красивая пара": Разведенку Ани Лорак поймали в объятиях таинственного незнакомца
14:00
Готов на все за 3000: Лишенный родительских денег сын Королевой пошел по стопам отца-стриптизера
13:40
Названы место и время прощания с Ургантом: новость о смерти шоумена шокировала россиян
13:20
Названы лучшие новостройки Москвы
13:00
"Решила выйти из строя": запрыгнувшая в последний вагон Дайнеко показала жениха
12:40
Москвичам пообещали потепление до -6 градусов
12:20
Незаконный бизнес на даче: за что россиянам грозит наказание
12:00
Сгорел очень быстро: 59-летнего Джонни Деппа настигла смерть из-за внезапной болезни
11:40
Сообщается о смерти 24-летней звезды ТНТ
11:20
"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться
11:00
Яйцо, терем и горка: самые необычные дома в России
10:40
"Меня чуть ли не хоронят": тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну
10:20
Сердце не выдержало: Россияне потеряли 92-летнего Ивана Краско
10:00
"Допрыгалась": раздевшаяся догола Волочкова серьезно повредила ценное место
09:40
Специфическая недвижимость: в России подорожали комнаты
09:20
Вываливший правду о второй семье Принц Гарри чуть не лишился детородного органа
09:00
Не двигается и без длинных волос: Замотанную в пакет Заворотнюк сняли во время лечения
08:50
В Красноярске учительница подралась со школьницей из-за вейпа
08:30
"Собрали косточки": разбитая инсультом Проклова угодила на операционный стол
08:10
С "тети-подлизы" Собчак сорвали маску: Прогнулась под мужа
06:49
Уникальные кадры: туристы сняли на видео роды кита
04:24
"Я в шоке": к тюменцам в гости зашла дикая рысь – видео
02:32
4 тренда рынка новостроек в 2023 году
00:18
Анисьин день: приметы и традиции 12 января
22:00
Умерла культовая модель 90-х Татьяна Патитц
21:40
Чужие люди обживают: В брошенном особняке Пугачевой и Галкина* поселилось нечто
21:20
"Тебя любят": народ молится за тяжелобольного партнера Навки
21:00
"Люди устанут": психанувший SHAMAN объявил об отказе от песен
20:40
Вот и все: Малахов больше не скрывает своего пристрастия
20:20
"Стоит!": успевшего прикрыть достоинство Урганта застукали с оголившей ляжки Варнавой
20:00
В Калмыкии подросток сбил насмерть пенсионера
19:40
"Таких людей надо уничтожать": бесовщина вывела из себя моралиста Пригожина
19:20
"Летальный исход": Овечкин слил данные подключенного к ИВЛ Костомарова с сепсисом в легких
19:00
В Москве нашли мумию мужчины в черном кимоно
18:40
"Не бери пример с родителей": ставшая мамой Муцениеце отказалась от своей судьбинушки
18:20
Почерневшую Долину с одной ногой нашли на берегу океана: Осталось четыре дня
18:00
"Отбоялась": уехавшая из России Бородина объявила причину ухода из "Дома-2"
17:40
"Вон из России!": потрепанную лицемерку Орбакайте убрали навсегда
17:20
"Теперь мы можем перестать": Молчавшая о романе с Лепсом Барановская наконец-то раскрыла правду
17:00
"И фасолинку потеребить некому": приспустившая трусы Волочкова сунула пальчик в теплое нутро
16:40
Какие животные могут скоро вымереть в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Удравшая из Израиля Пугачева молит о возвращении опального мужа в Россию: Обошла немало кабинетов
"Меня тошнит": Прятавшая округлившийся животик Кудрявцева раскрыла правду о своем положении
Развод, болезнь и жизнь с нуля: вцепившаяся в мать Орбакайте потерпела крах
"Летальный исход": Овечкин слил данные подключенного к ИВЛ Костомарова с сепсисом в легких
"Пузо на нос лезет": 33-летняя жена осчастливила старика Диброва
"Теперь мы можем перестать": Молчавшая о романе с Лепсом Барановская наконец-то раскрыла правду
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Близкие в ужасе: Малахов сообщил о страшной кончине любимой женщины

Андрей Малахов потерял возлюбленную из Швеции.
прочитано 219 раз

Популярный российский журналист Андрей Малахов в свое время проделал на телевидении огромный творческий путь и сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих. У шоумена все удачно сложилось не только в карьере, но в личной жизни.

ПО ТЕМЕ

Вот и все: Малахов больше не скрывает своего пристрастия

Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В 2011 году он женился на издательнице Наталье Шкулевой. Роскошная свадьба прошла в Париже, в Версальском дворце. Через шесть лет пара обзавелась наследником. Сына назвали Александр. Однако телеведущий не всегда был таким счастливым.

Первая возлюбленная телеведущая трагически ушла из жизни. Она была родом из Швеции. Женщина наложила на себя руки. О страшной кончине любимого человека в свое время сообщил сам Андрей Малахов. По данным портала "Новый очаг", у женщины были проблемы с алкоголем.

К слову, у шоумена тоже есть вредная привычка, из-за которой все близкие в ужасе. Нет, журналист не пьет, не курит и даже не есть после шести часов вечера. Наоборот, он следит за фигурой и регулярно посещает спортивный зал.

Однако Андрей Малахов постоянно опаздывает практически везде. Даже на собственные съемки телеведущий умудряется приходить не вовремя. При этом иногда он ездит на метро по Москве, чтобы сэкономить время.

К слову, даже в условиях жесткой загруженности журналист находит время на хобби и семью. Андрей Малахов коллекционирует марки, а свободные часы посвящает сыну и супруге.

Андрей Малахов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 января 2023, 16:00 Источник: Новый очаг ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Ужасен!": Малахова унизили за неподобающий вид на шоу "Танцы со звездами"

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Сообщается о смерти 24-летней звезды ТНТ

Поклонники в шоке
Шоу-бизнес

"Заново": Бросившая молодого мужа-изменника Лолита хочет вернуться

Важный шаг
Шоу-бизнес

"Меня чуть ли не хоронят": тяжело болеющая Боня просит оставить ее одну

Очень страшно
Шоу-бизнес

"Решила выйти из строя": запрыгнувшая в последний вагон Дайнеко показала жениха

Кто же счастливчик?

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 9 по 15 января 2023 года
Гороскоп на неделю со 2 по 8 января 2023 года
Гороскоп путешествий на 2023 год: для всех знаков зодиака
Гороскоп на январь 2023 для всех знаков зодиака от Тамары Глоба

Здоровье

Остаться в живых: как спастись при ходьбе в гололед
Спорт: главные правила зимних тренировок
Как уберечь свой организм от опасностей в связи с долгими каникулами?
Врач объяснил опасность подгузников для мальчиков

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+