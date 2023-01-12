Близкие в ужасе: Малахов сообщил о страшной кончине любимой женщины

Андрей Малахов потерял возлюбленную из Швеции.

Популярный российский журналист Андрей Малахов в свое время проделал на телевидении огромный творческий путь и сегодня является одним из самых востребованных и высокооплачиваемых ведущих. У шоумена все удачно сложилось не только в карьере, но в личной жизни.

В 2011 году он женился на издательнице Наталье Шкулевой. Роскошная свадьба прошла в Париже, в Версальском дворце. Через шесть лет пара обзавелась наследником. Сына назвали Александр. Однако телеведущий не всегда был таким счастливым.

Первая возлюбленная телеведущая трагически ушла из жизни. Она была родом из Швеции. Женщина наложила на себя руки. О страшной кончине любимого человека в свое время сообщил сам Андрей Малахов. По данным портала "Новый очаг", у женщины были проблемы с алкоголем.

К слову, у шоумена тоже есть вредная привычка, из-за которой все близкие в ужасе. Нет, журналист не пьет, не курит и даже не есть после шести часов вечера. Наоборот, он следит за фигурой и регулярно посещает спортивный зал.

Однако Андрей Малахов постоянно опаздывает практически везде. Даже на собственные съемки телеведущий умудряется приходить не вовремя. При этом иногда он ездит на метро по Москве, чтобы сэкономить время.

К слову, даже в условиях жесткой загруженности журналист находит время на хобби и семью. Андрей Малахов коллекционирует марки, а свободные часы посвящает сыну и супруге.