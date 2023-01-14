Сотни милионов: родные делят шикарное наследство Инны Чуриковой

На 80-м году жизни ушла из жизни Инна Чурикова. Во вторник, 17 февраля, с ней простятся на сцене театра "Ленком", где актриса служила с 1975 года. А потом родным предстоит разобраться с ее многомиллионым наследством

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