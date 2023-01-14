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Шоу-бизнес
Сотни милионов: родные делят шикарное наследство Инны Чуриковой

Сотни милионов: родные делят шикарное наследство Инны Чуриковой

На 80-м году жизни ушла из жизни Инна Чурикова. Во вторник, 17 февраля, с ней простятся на сцене театра "Ленком", где актриса служила с 1975 года. А потом родным предстоит разобраться с ее многомиллионым наследством

Продолжение: Осталось королевой даже на смертном одре: обнародована последняя съемка Чуриковой
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Инна Чурикова не афишировала свой шикарный подмосковный дом, пока в 2020-м году у нее в гостях не побывала популярная телепередача "На дачу!" Тогда оказалось, что актиса живет в роскошной, похожей на дворянское гнездо XIX века, усадьбе на элитой Николиной Горе в Подмосковье.

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Ее строительство длилось более 10 лет. Три этажа, обилие антиквариата – здесь настоящий музей дворянского быта! В зоне отдыха размещена роскошная мягкая мебель, изготовленная в Италии из ценных пород древесины. Обивка из натуральной кожи коричневого цвета украшена каретной стяжкой. С третьего яруса спускается роскошная люстра, привезённая из Франции. Она напоминает фонтан из хрустальных подвесок, закрепленных на позолоченном каркасе.

Как считают риэлторы, стоит вся эта красота не менее 300 миллионов рублей. "Царский дворец, барские хоромы, дом помещика" – так говорили люди про имение звезды фильма "Ширли-мырли". Хотя была у актрисы и квартира в центре Москвы, которая стоит, как говорят, не менее 60 миллионов.

Конечно, когда в детстве будущая звезда жила в подмосковном поселке Коренево, она о такой роскоши и мечтать не могла.

Как же будет поделено наследство? Тяжбы не предвидится. Муж ( сценарист и режиссер Глеб Панфилов) и сын (юрист и продюсер Иван Панфилов) считаются наследниками первой очереди. Юрист пояснил "Дни.ру", что закону Глебу Панфилову принадлежит 50% имущественных активов, которая не подлежит разделу. А вот вторая половина будет поделена между ним и сыном в равных долях.

Инна Чурикова. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 января 2023, 16:20 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
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