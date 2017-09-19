Модная Чурикова в 73 года блеснула на премии

Накануне, 18 сентября, в Москве в Государственном академическом театре имени Е. Вахтангова состоялась церемония награждения театральной премии "Хрустальная Турандот". Среди прочих триумфатором вечера стала легендарная актриса Инна Чурикова. Артистка в свои 73 года явилась на мероприятие модно одетой, с современной укладкой на голове.
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