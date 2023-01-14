79-летнюю Чурикову загнали в гроб киста в мозгу, ОРВИ и тяжелые переломы

В 2012 году Инна Михайловна сломала руки, поскользнувшись у театра. Пока поклонники ждали подробностей и состоянии любимой артистки, супруг возил ее по больницам, остановив свои проекты. В 2013 году у Чуриковой нашли проблемы с сердцем. А в 2019 году актрису госпитализировали после падения со сцены театра (она уверяла, что подвела близорукость) и обнаружили эндотоксикоз.
А летом прошлого года Инна Михайловна снова неудачно упала – у нее диагностировали закрытые многочисленные переломы ребер со смещением и перелом гребня подвздошной кости. Но это еще полбеды...
Врачи выявили у актрисы дисциркуляторные нарушения — новообразования головного мозга. Многочисленные кисты формировались у Чуриковой на протяжении нескольких лет. Они мешали ей жить и в итоге стали одной из причин смерти.
Но муж Инны Чуриковой – режиссер Глеб Панфилов – тогда успокаивал общественность: "Инна Михайловна проходит курс лечебный. Чувствует себя она неплохо".
В начале января 2023 года директор "Ленкома" Марк Варшавер уверял, что с актрисой все в порядке. "Немножко есть признаки ОРВИ, но ничего страшного нет", – говорил он.
14 января сердце звезды фильмов "Морозко" и "Ширли-Мырли" остановилось... Простятся с ней во вторник, 17 января, в театре "Ленком", где звезда служила с 1975 года.