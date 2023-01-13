Роман с Векслером, дочь от Николаева, муж-абьюзер: почему личная жизнь Апексимовой не сложилась

13 января знаменитой артистке Ирине Апексимовой исполняется 57 лет.

Творческая биография Ирины Апексимовой сложилась очень удачно. Она добилась больших успехов в карьере, зарекомендовала себя как актриса и режиссер, реализовалась как телеведущая, покорила сердца многих зрителей. За звездой сериала "Клетка" давно закрепилась слава сильной и самодостаточной женщины, а таким, как известно, редко везет на любовном фронте.

Ирина Апексимова никогда не страдала от недостатка мужского внимания и с юности имела много ухажеров. Однако первым, с кем у нее случился серьезный роман, стал студент Школы-студии МХАТ Сергей Векслер. Молодой человек был настроен решительно и даже планировал жениться на возлюбленной, но свадьба не состоялась. По словам Векслера, мама Апексимовой была против их союза.

После расставания артистка недолго оставалась одна. Во время репетиций в "Табакерке" она сблизилась с однокурсником Валерием Николаевым. В 1988 году влюбленные поженились, а затем вместе перебрались в США. Спустя шесть лет у пары родилась дочь Даша.

Увы, покорить Америку супругам так и не удалось. Столкнувшись с финансовыми трудностями, семья была вынуждена вернуться на родину. А в 2000 году брак рухнул. По одной из версий, причиной стали разные стремления супругов, а по другой – измены Николаева. Впрочем, актер слухи о неверности отрицал.

После развода Ирина Апексимова не поставила крест на личной жизни. Через некоторое время звезда встретила галантного бизнесмена Алексея Кима, который стал ее вторым мужем. Однако брак обернулся для артистки разочарованием. Ее супруг оказался не тем, за кого себя выдавал. Муж устраивал Апексимовой скандалы, изводил ее беспочвенной ревностью и даже угрожал. Вскоре знаменитость ушла от абьюзера и подала на развод.

После двух неудачных браков артистка спрятала свою личную жизнь от публики. Известно, что свою вторую половинку она пока не встретила. Ирина Апексимова говорит, что часто разочаровывается в мужчинах, но не перестает надеяться на встречу со своим идеалом. А пока этого не произошло, режиссер посвящает все свое время работе.