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"Все": прижатому к стенке Урганту дали срок за измену родине

Иван Ургант оказался не у дел после своих скандальных выходок.
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Шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант с самого начала не поддержал действия российских властей и покинул страну. Позже артист вернулся обратно, но о возобновлении его карьеры уже поползли тревожные слухи. Поговаривали, что шоу "Вечерний Ургант" навсегда закрыто, и ведущий якобы поставил крест на своей работе в России. Артиста обвинили в измене родине и даже призывали наказать его.

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 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

По мнению таролога Марианны Абравитовой, предстоящий год будет трудным для Ивана Урганта. Его ждет полное переформатирование жизни. Все это станет результатом его политического выбора.

"Заработки снизятся, и найти теплое место в жизни получится не так скоро. Но так как Иван – талантливый человек и удачливый бизнесмен, через какое-то время он наверстает материальные потери. Единственное, чего не удастся вернуть, это того успеха, который был", – рассказала таролог.

По ее словам, всенародным любимцем Иван Ургант уже никогда не будет. Вести корпоративные вечеринки он станет за меньшие деньги, и этим будут пользоваться работодатели.

По мнению эксперта, сейчас Иван Ургант словно загнан в угол, и чувствует он себя не очень комфортно. Ведущего буквально прижали к стенке, и он вынужден искать себя с нуля. Таролог дала срок ведущему. По ее словам, в предстоящем году он сможет реабилитироваться, но достигнуть прежнего уровня звездности не удастся. Восстановить репутацию Ургант сможет только через несколько лет.

Иван Ургант. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 10 января 2023, 21:40 Источник: "Тайны звезд" ✓ Надежный источник
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