"Все": прижатому к стенке Урганту дали срок за измену родине

Шоумен, телеведущий и актер Иван Ургант с самого начала не поддержал действия российских властей и покинул страну. Позже артист вернулся обратно, но о возобновлении его карьеры уже поползли тревожные слухи. Поговаривали, что шоу "Вечерний Ургант" навсегда закрыто, и ведущий якобы поставил крест на своей работе в России. Артиста обвинили в измене родине и даже призывали наказать его.
По мнению таролога Марианны Абравитовой, предстоящий год будет трудным для Ивана Урганта. Его ждет полное переформатирование жизни. Все это станет результатом его политического выбора.
"Заработки снизятся, и найти теплое место в жизни получится не так скоро. Но так как Иван – талантливый человек и удачливый бизнесмен, через какое-то время он наверстает материальные потери. Единственное, чего не удастся вернуть, это того успеха, который был", – рассказала таролог.
По ее словам, всенародным любимцем Иван Ургант уже никогда не будет. Вести корпоративные вечеринки он станет за меньшие деньги, и этим будут пользоваться работодатели.
По мнению эксперта, сейчас Иван Ургант словно загнан в угол, и чувствует он себя не очень комфортно. Ведущего буквально прижали к стенке, и он вынужден искать себя с нуля. Таролог дала срок ведущему. По ее словам, в предстоящем году он сможет реабилитироваться, но достигнуть прежнего уровня звездности не удастся. Восстановить репутацию Ургант сможет только через несколько лет.