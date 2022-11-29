Позорно нашкодившего Урганта швырнули на самое дно: В крышку гроба последний гвоздь

Ивана Ургант уже давно не слышно и не видно.

В жизни некогда звезды Первого канала уже довольно давно непростые времена – и все из-за его шкодливых выходок, которые многие посчитали позорными. Поговаривали, что вслед за коллегами Иван Ургант покидал Россию, перед этим раскритиковав ее, но потом опять вернулся и решил не заканчивать карьеру на родине.

Кто только не нападал после это на ведущего – за лицемерие и двуличность! Что уж говорить, на его защиту даже пришлось встать пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову. В последнее время, кажется, буря вокруг звезды утихла, ведь куда еще падать ниже? Оказывается, есть куда.

Накануне стало известно, что Иван Ургант не примет участие в новой части фильма "Елки", в котором, к слову снимался с самого первого эпизода! Стоит отметить, что это было не его решение, а продюсера Евгения Кулика, который сказал, что шоумен не справится с ролью. Вот так он, можно сказать, швырнул артиста на самое дно, выставив неопытным и без доли таланта.

Журналисты связались с виновником истории и выяснили, что он вообще не в курсе своего отстранения от картины. Новость шоумен воспринял с долей иронии и язвительно заметил. что теперь даже не знает, что делать.

"В крышку гроба моей блестящей актерской карьеры вогнан последний гвоздь, и на нём выцарапано "Евгений Кулик", – с иронией сказал Иван Ургант.

